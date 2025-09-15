Още математика за 6. клас... за отличен шест!

„Още математика за 6. клас" с автори Веселин Златилов, Таня Тонова и Линка Минчева е учебно помагало, съобразено с учебната програма и съдържанието на одобрените от МОН учебници по математика за този клас. То е структурирано в 11 раздела, които позволяват целогодишна работа за осмисляне, затвърдяване и разширяване на знанията и уменията на шестокласниците по математика. Излиза на книжния пазар с логото на Книгоиздателска къща „Труд".

В първите девет раздела се съдържат задачи за упражнение, разпределени по теми, примерни тестове в два варианта и задачи за любознателните. Редът на темите съответства на учебната програма, а задачите в тях са подредени по степен на трудност. Тестовете може да се използват както за контрол и самоконтрол, така и за трениране на специфични знания, умения и навици у учениците. Например, постигането на осем верни отговора за 30 минути би бил добър резултат.

В „Задачи за любознателните" са включени интересни, любопитни и състезателни задачи. Някои от тях са с повишена трудност. За решаването им не са нужни специални допълнителни знания. Достатъчни са интуиция, съобразителност и най-важното – вникване в проблема и желание за решаването му. Десетият раздел е за годишен преговор, а в раздел 11. има примерни тестове за изходно ниво по математика за 6. клас.

Отговорите на задачите и въпросите от всички тестове, както и кратък справочник, ще намерите в края на помагалото. То може да се използва както в часовете за задължителна подготовка, така и в допълнителни часове и различни форми на извънкласна работа.

„Още математика за 6. клас"

Стр. 192

Цена 13,69 лв./7 евро