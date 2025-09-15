Михаела Маринова трябва да е на световната сцена, се видя отново на юбилейния й концерт

Имаме гласове, които трябва да са на световната музикална сцена. Това показа отново Михаела Маринова на концерта "100 мечти", с който отпразнува своите супер успешни 10 години в музикалния бизнес. Тя стартира своята кариера едва на 16 години с участието си в "Х Фактор", на финала пя с Джеймс Артър, който заяви, че е изключително впечатлен от нея и има всички данни да се превърне в световна звезда. На следващата година Михаела получи покана от Саня Армутлиева да се присъедини към нейните звезди във "Вирджиния рекърдс" и оттогава непрекъснато доказва колко голям талант е. Концертът бе миналата вечер във Vidas Art Arena, а изумителният й глас огласи цялата Борисова градина.

За едно десетилетие Михаела влезе в сърцата на публиката и вече има своите верни фенове, което се видя и по време на концерта, в него основна роля имаше не кой да е, а Ангел Дюлгеров. Стотици хора пяха с цяло гърло заедно с нея песни от трите й албума. А парчетата й са наистина много добри, противно на твърденията на някои от по-възрастните изпълнители, че новото поколение певци не правят качествена музика. Михаела доказа, че независимо от все още младата си възраст - 27 години, тя може да създава песни в тандем със свои колеги, които да се въртят успешно в международния ефир, да пее на живо като звезда от световните сцени и да прави концерти с безкомпромисно качество. И най-важното - звездоманията не я е завладяла, не спря да благодари персонално на всеки от големия екип, с който работи, както и на феновете си за подкрепата, а след края на шоуто си прегръща, разговаря и се снима с всеки един от зрителите, подредили се на огромната опашка.

Много суперлативи за таланта си Михаела Маринова получи от сцената от специалните гости, които направиха с нея дуетни изпълнения. Кристиан Костов каза, че е виждал много таланти по света и Михаела е в неговия Топ 3 на най-добрите гласове в света. Любо Киров, който неотдавна оплю новите имена в музиката, очевидно не включва Михаела към тях, защото заяви, че тя е един от най-големите таланти сред новото поколение певци. И Дони, който работи с нея от старта на кариерата й, също много емоционално каза колко голям изпълнител е тя.