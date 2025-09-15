Принцесите на Дисни идват в зала „България"!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Малки принцеси, смели рицари и всички мечтатели – подгответе се за кралска музикална среща! На 21 септември от 11:00 ч. в зала „България" ще оживеят най-обичаните приказни герои и песни от филмите на Дисни в концерта „Приказни принцеси – истинско вълшебство". Това съобщиха от пресцентъра на Софийската филхармония.

Ще запеем заедно с Елза и Анна от „Замръзналото кралство", ще потанцуваме с Ариел от „Малката русалка", ще попътуваме с Покахонтас и Мулан, ще вдигнем поглед към звездите с Аладин и Жасмин, ще срещнем Красавицата и звяра, ще се забавляваме с Рапунцел и ще тръгнем на бал с Пепеляшка!

Всичко това с изключителните гласове на :Яна Янчева (YAИА), VICK, Морган Десислава, Александър Славчев и Живко Станев.

А зад тях ще свири цялата Софийска филхармония, дирижирана от прекрасната Вилиана Вълчева.

Подгответе се за ден, изпълнен с песни, усмивки и магия. Защото, когато музиката срещне приказките, мечтите се сбъдват!

Облечете коронките и наметнете наметалата – времето за приключение настъпи!

Перфектното неделно преживяване за цялото семейство!

Ограничено количество билети са налични на касата на зала „България" и в Ивентим.