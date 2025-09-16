Младата мецосопранка дебютира като Керубино на 20 години

Тя ще зарадва публиката на 18 септември в Националния музикален театър „Стефан Македонски“ в операта „Сватбата на Фигаро“ на Моцарт

- Г-це Янкова, как обучението и професионалният ви опит ви подготвиха за ролята на Керубино в операта „Сватбата на Фигаро“ от Моцарт и какво беше преживяването да дебютирате с този персонаж?

- Още от ранна детска възраст бях част от Детска опера – Варна и голямата сцена никога не е била непозната за мен. Мога да кажа, че моят опит започна да се изгражда още тогава, когато пеенето и актьорството бяха като игра за мен. Реших да продължа обучението си в Музикалната консерватория във Виена – сърцето на класическата музика. След дълъг процес на кандидатстване и конкуренция между повече от 120 певци за едва шест свободни места всяка година, бях приета само на 18 години, преборвайки се със световна конкуренция. В консерваторията се научих на дисциплина и пълна отдаденост към изкуството – качества, които ми помогнаха да изградя своя Керубино така, че да звучи автентично и да достига до публиката.

Когато научих, че съм разпределена за ролята, бях изключително развълнувана. Осъзнах, че ми предстои голям дебют едва на 20 години – шанс, който се дава веднъж и трябва да се приеме с отговорност и пълна отдаденост. Споделих новината със своите преподаватели и още на следващия ден взехме петкилограмовия клавир и започнахме да учим речитативите.

Мойра Янкова

- Какво лично значение има за вас ролята на Керубино и как мислите, че младостта и досегашният ви житейски опит влияят върху интерпретацията му?

- Керубино е младо момче, паж на графа, влюбено във всяка жена в замъка, особено в графинята. Ролята на Керубино е една от запазените марки на мецосопраните и е най-разпознаваемият пример за „роли в панталони“ – когато жена изпълнява ролята на млад мъж.

За мен този персонаж е изключително личен, защото това бяха ариите, с които направих първите си стъпки в оперното пеене – първите тонове, които изпях. Когато се сблъсках с актьорската характеристика на ролята, осъзнах, че имаме сходства, повлияни именно от младостта. Детската импулсивност, безрезервната вярност, изгарящата любов, която те тласка да скачаш от прозорци – всички тези качества са присъщи на младостта и смея да кажа, че аз ги улових правдоподобно.

- Този дебют, предполагам, е резултат от усилията и наставленията на вашите преподаватели. Кой от тях е оказал най-силно влияние върху развитието ви?

- Хората, с които животът ме срещна до този етап на професионалното ми израстване и развитие, са от изключителна важност. Всеки един от тях е допринесъл за изграждането ми като певица, артист на сцената и човек.

Благодарна съм на маестра Александрина Пендачанска, която ме включи като активен участник в нейните превъзходни мастъркласове, когато бях едва на 16 години. Разбира се, няма как да пропусна човека, който ме подготви за Виенската консерватория и открехна пред мен вратата към най-тежкото и изискващо изкуство – маестра Бойка Василева.

Особена признателност изпитвам и към маестра Дарина Такова, с която имах честта да подготвя целия си персонаж на Керубино в академията „Борис Христов“ в Рим. И разбира се, към всички останали мои професори във Виена, които са неотлъчно до мен и следят всеки мой най-малък тон. Учителите – хората, без които не можем!