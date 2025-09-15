Мрачни танци със The Sisters Of Mercy във втория ден на Rebel Rebel

Британските легенди на готик рока The Sisters Of Mercy направиха най-доброто си шоу в България в неделя и закриха повече от достойно фестивала за алтернативна музика Rebel Rebel на Vidas Arena Sofia. Андру Елдридж и компания гостуваха у нас за трети път, но за първи като хедлайнери , а феновете станаха свидетели на пълното им шоу с над час и половина музика. Забележително е колко много фенове имат британците, въпреки че са издали само 3 албума. Последният е от 1990 г., когато повечето от присъстващите на Rebel Rebel не са били родени. Но знаеха наизуст мрачните им парчета.

Лидерът и единствен оригинален член на The Sisters Of Mercy Андрю Елдридж не е известен като словоохотлив човек. Излезе на сцената без да поздрави, между парчетата нямаше закачки с публиката, нито каза: "Довиждане, обичам ви!". Но и никой не е очаквал това от него. Вместо това той и двамата китаристи Бен Кристо и Каи изпълниха 21 парчета, а поне 3 поколения бурно ги аплодираха пред сцената и танцуваха на добре познатите бийтове. Каи Снимка: Юлиан Савчев

Преди мрачните герои от Великобритания на сцената се качиха българските банди, които са в основата на фестивала - бургазлиите Sek City Case, любимците на публиката ALI и Me And My Devil. Последните бяха и на голямата сцена на мегафестивала Hills Of Rock през миналата година. Супергрупата на организаторите от "Прожектор Плюс" набира все повече фенове у нас и показаха безупречен професионализъм.

След бурното начало в събота с рап метълите Clawfinger и още 4 български банди, неделята остана мрачна, но запомняща се. Rebel Rebel набира скорост и нови фенове, които очакват шестото издание догодина. Бен Кристо Снимка: Юлиан Савчев

ALI