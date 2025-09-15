Оуен от “Юношество” едва на 15 и с “Еми”: Лесно е - само излез от зоната си на комфорт

Минисериалът, в който момчето е с главна роля, бе отличен с 6 статуетки на най-важните тв награди, Хавиер Бардем с палестински шал по червения килим

15-годишен британец подобри рекорда за най-млад актьор със статуетка от наградите “Еми”. С първата си голяма роля - на момче, обвинено в убийството на своя съученичка в сериала “Юношество”, Оуен Купър промени историята на най-значимите тв отличия. Още със старта си драмата на “Нетфликс” породи широка дискусия за темите, които повдига - мъжкия гняв, онлайн тормоза, прекомерната употреба на телефони и социални медии, а в неделя вечерта и критиците оцениха усилията на екипа.

“Юношество” беше отличен с шест награди на церемонията “Еми”, сред които и за най-добър минисериал. А тийнейджърът Купър бе там, съвсем естествено, с родителите си. “Когато започнах уроците по актьорско майсторство, дори не очаквах да бъда в САЩ, камо ли тук. Тази вечер доказва, че ако слушаш, фокусираш се и излезеш от зоната си на комфорт, можеш да постигнеш всичко в живота”, каза младият актьор, докато получаваше наградата си.

През май Оуен участва във видеоклипа към парчето Little Bit Closer. Той ще изиграе младия Хийтклиф във филмовата адаптация на “Брулени хълмове”, която се очаква да е на екран догодина.

Ноа Уайли, който повече от 10 години участваше в сериала “Спешно отделение”, но с него нито веднъж не взе “Еми”, най-накрая получи статуетка от церемонията - за ролята си в медицинската драма “Спешни случаи в Питсбърг”.

Яростният критик на Доналд Тръмп - тв водещият Стивън Колбер, също получи награда. Той бе отличен за най-добро токшоу месец и половина след като от Си Би Ес обявиха, че спират вечерното му предаване догодина. Тв водещият Стивън Колбер със статуетката “Еми”, която получи за най-добро токшоу месец и половина след като от Си Би Ес обявиха, че спират вечерното му предаване догодина. СНИМКА: РОЙТЕРС

Така не липсваха политически и социални послания и на тази церемония. Холивудската звезда Хавиер Бардем избра да мине по червения килим, наметнат с палестинска куфия.