Маргарита Хранова и Милена на една сцена във фестивал за поп и рок музика, открива го кметът Терзиев

Мария Райчева

2008
Маргарита Хранова ще пее в зала 1 на НДК утре вечер.

Цяла плеяда от български поп и рок звезди ще се качи на една сцена на фестивала за поп и рок музика "София" на 17 септември. 15-ото издание на събитието, което се прави в деня на София и отново ще бъде в зала 1 на НДК, ще бъде открито от кмета на столицата Васил Терзиев.

Извън конкурсната програма като специални гости със свои изпълнения ще се включат имена като Петя Буюклиева, Нели Рангелова, Кристина Димитрова, Милена. По време на състезателната част на фестивала ще бъде избрана най-добрата песен сред предложенията с нови авторски парчета. Те ще бъдат представени също от популярни имена от музикалната ни сцена. Богдан Томов, Маргарита Хранова, група "Конкурент" и Илия Ангелов са само част от многото звезди, които ще излязат пред зрителите. Ще бъде избрана и песен на публиката, а събраните средства от гласуването с SMS ще бъдат дарени за кампания в подкрепа на жени и мъже с репродуктивни проблеми.

