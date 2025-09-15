Българската "Валкюра" омагьоса сцената на Националния театър на Хърватия

Тази вечер Националният театър на Хърватия вдига завеса, за да посрещне на своята сцена българската постановка на "Валкюра" С нея Софийската национална опера гостува на Международния оперен фестивал в Загреб.

15-годишното пътуване на Софийската опера с Вагнер тази вечер отвежда българските артисти на сцената в Загреб. Промени се тенденцията и сега канят Националния ни театър в чужбина не с традиционния италиански репертоар, а със заглавия от тежката артилерия на Вагнер.

Мълвата за достойнствата на нашата "Валкюра" изпреварва пристигането на артистите ни.

"Ако съдим по продажбата на билети бих казала, че очакванията са много високи, защото местата свършиха преди около две седмици. Вече нямаме никакви билети, а все още има интерес да се види спектакъла. Мисля, че очакванията са високи. Публиката в Загреб обича Вагнер, имаме Вагнерово общество, имаме и традиция в представянето на Вагнерови опери на нашата сцена. Този сезон ще направим наша постановка на Танхойзер и мисля, че гостуването на Софийската опера с "Валкюра" е наистина добро въведение към сезона", казва директорът на Хърватския национален театър Ива Храсте-Сочо пред БНТ.

Академик Пламен Карталов последователно превърна своите вагнерови спектакли в конвертируем творчески продукт, който се търси и уважава в Европа.

"Това не е само пеене, това не е само драматичен театър, не е изложба, това е всичко. Тук партитурата трябва да е така излята, така изтъкана от сцената към зрителната зала, че нито за миг да не стане скучно, да не изпуснем вниманието на публиката", казва акад. Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет.

Българската "Валкюра" се превърна светкавично не само в магнит за вагнеровите поклонници. Певци със световно реноме в този репертоар гледат на дебюта си в българската постановка като на изключителен шанс. Така е с Олафур Сигурдарсон, който от години пее Вагнер в Миланската скала и Байройт, но тази вече дебютира като Вотан точно в българската "Валкюра".

"Вашата постановка наистина уважава партитурата, историята и характерите в нея и сметнах, че точно затова е прекрасна възможност да направя с вас първия си Вотан. Да изпробвам ролята. Червените коне на българските валкюри тази вечер ще галопират на сцената в Загреб с увереността, че и тук ще изтръгнат от публиката онзи възторг, който неизменно жънат при всяко гостуване в Европа", посочва Олафур Сигурдарсон.