Докторантските доклади на проф. Любомир Стойков вече в електронен сборник

УНСС издаде електронен сборник с докторантски доклади, посветен на известния учен, преподавател, културолог и медиен изследовател

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: „За нас е чест проф. д.н. Любомир Стойков да бъде част от летописа на този университет!“

Издателският комплекс на УНСС публикува електронно издание на Докторантския семинар №5 на катедра „Медии и обществени комуникации“ – УНСС (катедра на ЮНЕСКО „Медийна и информационна грамотност и културни политики за устойчиво развитие“). Изданието е посветено на 70-та годишнина на проф. д.н. Любомир Стойков, който е дългогодишен преподавател в Университета за национално и световно стопанство, съосновател на катедра „Медии и обществени комуникации“ и създател на магистърската програма по „Връзки с обществеността“ във висшето учебно заведение.

Проф. Стойков е първият преподавател по „Бизнес комуникация“ в УНСС и в българското висше образование, както и пионер във въвеждането на медиите, комуникациите и връзките с обществеността в предметното поле и учебната програма на УНСС. Проф. Любомир Стойков

В първата част на сборника са публикувани изказванията на колеги, студенти, дипломанти и докторанти на проф. Стойков, сред които професорите Димитър Димитров, Пано Лулански, Петко Тодоров, Ивайло Христов; доцентите Мария Николова, Стела Ангова, Светла Цанкова, Александър Христов; асистентите, докторантите, бившите и настоящи студенти Иван Вълчанов, Максим Бехар, Магдалена Иванова, Гергана Дончева Янков, Любослава Миткова, Албена Александрова, Хелена Тодорова, Ева Цветкова и др. Техните откровения, оценки и спомени акцентуват върху едни или други качества и страни от професионализма и характера на проф. Любомир Стойков – учен с впечатляваща академична кариера и ярка обществена и разпознаваема личност, уроците му по иновативност и академизъм, визионерското лидерство и стратегическата прозорливост, пътеводител през огромното море от информация, академичен стил и единство на теория и практика и др.

Втората част на сборника съдържа докторантски доклади, чиито теми са изключително актуални и перспективни. Докторантите на проф. Стойков са се фокусирали върху влиянието на изкуствения интелект върху стратегическото комуникационно планиране, ролята на високите технологии в спортния ивент мениджмънт, дигиталното облекло и имиджовите трансформации (Любослава Миткова, Хелена Тодорова и Албена Александрова). Силен заряд съдържат и останалите доклади на катедра „Медии и обществени комуникации“, в които акцентът пада върху спортната комуникация в социалните мрежи, образа на България в англоезичните пътеписи между двете световни войни, журналистическите предизвикателства при отразяването на войната в Украйна, конфликта в Газа и войната в Украйна, комуникационните дисонанси във фестивалните дискурси и финансирането на културата (Василена Иванова, Мая Бойчева, Светослав Метанов, Боряна Райчева и Петър Димитров).

Развълнуван от признанието на УНСС, проф. д.н. Любомир Стойков сподели: „Благодаря на всички колеги за този изключителен знак на уважение, който ме кара още по-силно да осмислям факта, че толкова голяма и важна част от биографията ми на учен и университетски преподавател е свързана с УНСС. Щастлив съм, че моята дейност – научна и преподавателска, е допринесла за навлизането и усвояването на културни и комуникационни ценности в бизнес теорията, в науката и практиката на мениджмънта и организацията. УНСС е сред най-големите професионални шансове в моя живот. Той формира и доизгради в мен не само рефлексия към базовите икономически ценности, но и предприемачески дух, научна и творческа взискателност, опит и познание в тази толкова значима сфера. За мен е привилегия да бъда в академичната общност на българския Харвард. УНСС е в сърцето ми, надявам се – и аз в него!“.