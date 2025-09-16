Кралица Камила има синузит, няма да присъства на погребението на херцогинята на Кент

Бъкингамският дворец съобщи, че кралица Камила няма да присъства днес на погребението на херцогиня Катрин, по-известна като херцогинята на Кент и най-възрастния член на британското кралско семейство, тъй като се възстановява от остър синузит, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

Кралицата, която е съпруга на крал Чарлз Трети, се надява обаче да се възстанови достатъчно, за да присъства на всички планирани ангажименти по време на предстоящото официално посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Камила пристигна от Шотландия и в момента се възстановява в Уиндзорския замък, където ще бъде и посещението на Тръмп. Кралицата трябваше да се присъедини към крал Чарлз III и членовете на кралското семейство на погребението на херцогинята на Кент, която почина на 92-годишна възраст на 4 септември и бе известна с връзките си с тенис турнира "Уимбълдън", в лондонската катедрала "Уестминстър".