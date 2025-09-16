Датският актьор Клаес Бенг ще е шеф на международното жури на “Синелибри”, Лиза Боева - на документалистиката

Датският актьор Клаес Бенг ще е председател на международното жури в тазгодишното издание на “Синелибри” от 10 октомври до 3 ноември. На 24 октомври в зала 1 на НДК ще стане ясно кой филм печели наградата за най-успешна адаптация по литературна творба в конкурса за пълнометражен игрален филм. Приз ще бъде даден и за документална лента, а шеф на това жури ще е режисьорката Лиза Боева. След официалната церемония същата вечер ще бъде предпремиерната прожекция на последния филм на Паоло Сорентино – “Помилване”, с Тони Сервило, който ще гостува на фестивала.

Още една знакова личност - френската певица Силви Вартан, родена у нас, ще присъства на церемонията, за да връчи почетната награда на режисьорката Агнешка Холанд.

В тазгодишното издание зрителите ще могат да гледат 70 филма. Началото на “Синелибри” ще бъде дадено с лентата “Чужденецът” на Франсоа Озон.