Пл. “Св. Александър Невски” - новата престижна сцена за световно изкуство в София

София вече е и фестивална столица с близо 70 прояви

Стартира нова програма за млади таланти, ще се подкрепят проекти на художници, музиканти, актьори, визуални артисти

София ще подкрепя млади таланти във всички сфери на изкуствата по пътя им към голямата сцена. Вече се подготвя пилотното издание на новата общинска програма "Млад артист", която трябва да стартира през 2026 г.

"Все още подготвяме правилата на програмата и предстои да я предложим за одобрение на Столичния общински съвет. Заедно с творческия съвет на столична програма "Култура" обмисляхме какво още може да направи общината и установихме, че липсва подкрепа за млади таланти. Говоря за ученици, студенти и млади хора до 29 г. Идеята тръгна от Венци Мицов, който предложи да подкрепяме проекти на млади музиканти, но решихме да я разширим с всички видове изкуства, например актьорско майсторство, визуални изкуства, рисуване и др.", обясни зам.-кметът по култура и образование Благородна Здравкова.

Очаква се първото издание на новата програма да подкрепи творбите на десетина млади артисти.

София вече се превърна и във фестивална столица с близо 70 прояви, които Столичната община подкрепя финансово или логистично. Сега



предстоят "Синелибри" и "Киномания"



Очакваме да получим финансиране по плана за възстановяване и устойчивост за различни културни събития. Подали сме около 80 проекта, подчерта Здравкова.

Подкрепа от общината получават прояви като фестивала на светлините - "Лунар", A to JazZ, КвАРТал, Голямата маса и др., които се радват на голяма посещаемост.

Кметът на София Васил Терзиев се прегръща с маестро Йордан Камджалов по време на “Галавечер на българския талант”. СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

"Искаме столичани да имат все повече поводи да прекарват време на открито и да споделят общи пространства, вкусове и емоции, а улиците, площадите и градските паркове да се превръщат в сцени и галерии за изкуство. Културните проекти, подкрепени от общината, превръщат града във фестивална столица, но и



достигат до кварталите, където срещат хората един с друг



и създават общности. Изнасянето на културни проекти на открито е наш приоритет.

Така творците могат да достигнат до нови публики, а столичани да се запознаят с културни продукти в неформална среда. Творците променят средата и възпитават в естетика и ценности, а общината застава зад тях и им помага финансово и логистично да сбъднат мечтите си", подчерта Здравкова.

Площад "Александър Невски" вече се открои като едно от новите места за култура, превръщайки се в сцена под открито небе. Две години след ремонта на площада и затварянето му за движение



колите са заменени с едни от най-престижните културни събития в столицата и страната

Това лято там Софийската опера и балет събра хиляди почитатели на оперното изкуство. А на 28 и 29 август стотици аплодираха на площада световната ни оперна звезда Соня Йончева в организираната от нея и продуцентската й компания "Гала в София".

За първи път в България гостува тенорът Виторио Григоло - звезда на италианската оперна музика и любимец на публиката по света. В "Италианска вечер" Соня Йончева и Виторио Григоло представиха творби от оперните гении Верди и Пучини, както и любима на множество поколения филмова музика и италиански канцонети.

На 29 август българската публика чу за пръв път на обща сцена у нас двама от легендарните "Тримата тенори" – Пласидо Доминго и Хосе Карерас, а Соня Йончева им партнира. Събитието се проведе в годината на 35-ия юбилей от създаването на най-великото оперно трио на всички времена.

Фестивалът A to Jazz събира стотици софиянци всяко лято. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Музикалният акомпанимент и за трите вечери беше поверен на Софийската филхармония под палката на маестро Найден Тодоров.

На 6 септември фондация "Йордан Камджалов" представи там "Галаконцерт на българския талант". А главен диригент и артистичен директор на събитието беше маестро Йордан Камджалов. В края на музикалната вечер



9000 зрители пяха "Хубава си, моя горо" под диригентската палка на Камджалов

Тече и усилена подготовка за новогодишния концерт, който по традиция общината организира на пл. "Батенберг". Вече са ясни и част от имената, които ще радват столичани с изпълненията си в празничната нощ - легендите от "Сигнал" и певицата Ирина Флорин.