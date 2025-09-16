Тенис шампионът Иван май си хвана немско гадже

Джесика също е от академията на Рафаел Надал

Чаровна германка е влюбена в Иванов, изпрати му сърце с ръце

Шампионът от юношеските издания на "Уимбълдън" и US Open Иван Иванов май не е самотен на любовния фронт, а си има гадже. При това и тя е тенисистка, като него.

За варненеца, който се готви в академията на легендарния Рафаел Надал в Испания, се считаше, че е необвързан. Самият той е разказвал как целият му ден преминава в тренировки и училищни занятия и няма време за личен живот на този етап. Сърчицето на Джесика е за Иван

Сега обаче за първи път чаровно момиче се появи на стори в неговия инстаграм профил. Това е младата германска състезателка Джесика Франке, пише "България Днес". Тя също се обучава в школата на Надал, където постига видни успехи.

На кадъра хубавелката е сключила пръсти под формата на сърце, насочено към името на Иванов. На заден фон е схемата от надпреварата в САЩ, при която Иван победи с 2:0 сета на финала другия българин Александър Василев. Джесика дори е написала, че е фен номер 1 на младия шампион, а изражението на лицето й издава влюбено момиче. Чаровницата пробива ударно в женския тенис

След малко повече от месец - на 30 октомври, талантливият тенисист ще навърши 17 години. Любопитното е, че Франке му е кака с близо 3 години. На 1 януари тя ще чества своя 20-годишен юбилей.

"Вечерта ми е времето да пиша домашни, което много не харесвам. Имам малко време и за социални мрежи. Трябва да лягам рано, към 22:30 трябва да съм в леглото. След като свърша вечеря към 20:30, някъде към един час съм на телефона, къпя се и лягам да спя", споделя Иван за живота си в град Манакор на остров Майорка. Иван Иванов изглежда щастлив след успехите си

