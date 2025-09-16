Испания ще се оттегли от "Евровизия", ако Израел участва през 2026 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Управителният съвет на испанската държавна телевизия RTVE гласува, че страната ще се оттегли от песенния конкурс „Евровизия" през 2026 г., ако Израел се включи в надпреварата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Испания е петата държава, която взима подобно решение след Нидерландия, Словения, Исландия и Ирландия и първата от т.нар. голяма петорка, която също включва Великобритания, Германия, Италия и Франция. Тези държави автоматично се класират за финалния кръг на песенния конкурс.

Мярката, предложена от президента на RTVE Хосе Пабло Лопес, получи 10 гласа „за", 4 „против" и 1 „въздържал се" от 15-членния управителен съвет, се казва в изявление на телевизията.

Конкурсът „Евровизия", който държи на своята политическа неутралност, тази година е обект на критики, свързани с военния конфликт в Газа, отбелязва Ройтерс.

Няколко държави призоваха Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), обединение на обществени телевизионни оператори, което организира и участва в продуцирането на ежегодния конкурс, да изключи Израел участие в песенния конкурс тази година. Представителката на страната Ювал Рафаел зае второто място.

Австрийският певец JJ спечели "Евровизия" през 2025 г. и затова конкурсът догодина ще е във Виена. Той също призова за изключването на Израел през 2026 г., припомня Ройтерс.