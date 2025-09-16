Деси Стоянова се завръща в bTV

Папи Ханс, Криско и Графа пяха за 25 г. ЧРД на телевизията и старта на сезона

Една от най-любимите водещи на зрителите Десислава Стоянова се завръща в bTV, стана ясно по време на първата прожекция на риалито "Traitors: Игра на предатели". В него Деси ще е водеща на допълнителната част на шоуто - "Traitors: Маските падат" и ще разговаря с отпадналите участници. Основният водещ е актьорът Владо Карамазов.

Анна-Мария и Мартин Николов Снимка: Пламен Кодров

В него 22 популярни личности ще трябва да се изправят пред изпитания на доверието, каквито не са очаквали.

Деси Стоянова е отново в играта

"Нямам търпение да видя какво ще предложи това предаване. Сигурна съм че зрителите и дори самите участници има много да се изненадват. Въпросите за доверието и предателството са много същности въпроси за всеки един човек. Дори когато всичко е игра, решенията, които взимаш, оставят следа в теб", каза Деси Стоянова и допълни, че се радва, че ще може да говори с участниците.

Иначе да видят първата част от шоуто в популярен мол заедно с журналистите, дойдаха вип ергенът Мартин Николов със своята свита от ергенки и всички участници в играта.

Владо Карамазов е водещ на играта Снимка: Пламен Кодров

Веднага след това започна голямото парти за рождения ден на bTV.

"За нас телевизията никога не е била просто медия. Тя винаги е била отговорност към нашата аудитория, към истината и към страната. Когато bTV стартира преди 25 години, България беше различно място. Пазарът беше млад, динамичен, понякога хаотичен, но пълен с надежда. През всичките тези години обаче едно убеждение остана непроменено - че качеството, актуалността и честността ще ни помогнат да успеем. За мен е чест да съм част от това пътуване от почти 3 години. И ние спазихме обещанието си за иновации и преоткриване през тези 25 години", каза в началото главният изпълнителен директор на телевизията Ралф Бартолайт.



Изключително забавното парти, което започна след думите му бе водено от Деси Стоянова и Сашо Кадиев. Изпълнения с най-големите си хитове направиха Папи Ханс, Криско и Графа, а купонът продължи до сутринта.