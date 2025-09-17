Леонардо ди Каприо за Робърт Редфорд: Влиянието му ще остане за поколения напред

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Леонардо ди Каприо сподели трогателен пост към своя приятел Робърт Редфорд, след като иконата на Холивуд почина на 17 септември на 89-годишна възраст, съобщи Daily mail.

„Актьор, активист, отдаден природозащитник и радетел за изкуството", започна носителят на „Оскар", публикувайки черно-бяла снимка на звездата от Шпионска игра.

„Неговата непоколебима отдаденост на опазването на планетата и вдъхновяването на промяната се равняваха единствено на огромния му талант. Влиянието му ще остане за поколения напред", написа още Ди Каприо.

Двамата споделяха и необикновена връзка в киното – и Редфорд (1974), и ди Каприо (2013) изиграха ролята на Джей Гетсби във Великият Гетсби. Те си партнираха и в трилъра Тяло на лъжи (2008), където ди Каприо играеше таен агент на ЦРУ, а Редфорд – негов ментор.

Смъртта на Редфорд предизвика вълна от преклонение. Сред изразилите скръбта си бе и президентът на САЩ Доналд Тръмп, който заяви: „Нямаше по-добър от него".

„Робърт Редфорд беше велик. Имаше години, в които нямаше никой по-добър. Това е един добър начин да си отидеш", каза още републиканският президент.

Когато бе попитан кой е любимият му филм на Редфорд, той отговори: „Има толкова много. Засне седем-осем велики филма. Имаше период, в който беше най-горещата звезда".

Редфорд бе един от най-големите и най-признати актьори в Холивуд, участвал в класики като Буч Касиди и Сънданс Кид, Всички хора на президента и Жилото. Освен с ролите си, той остави траен отпечатък върху киноиндустрията, основавайки ежегодния филмов фестивал „Сънданс" в Юта, който се превърна в катализатор на независимото американско кино, съобщи БГНЕС.