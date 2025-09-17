Леонардо ди Каприо за Робърт Редфорд: Влиянието му ще остане за поколения напред

Леонардо ди Каприо сподели трогателен пост към своя приятел Робърт Редфорд, след като иконата на Холивуд почина на 17 септември на 89-годишна възраст, съобщи Daily mail.
„Актьор, активист, отдаден природозащитник и радетел за изкуството", започна носителят на „Оскар", публикувайки черно-бяла снимка на звездата от Шпионска игра.
„Неговата непоколебима отдаденост на опазването на планетата и вдъхновяването на промяната се равняваха единствено на огромния му талант. Влиянието му ще остане за поколения напред", написа още Ди Каприо.
Двамата споделяха и необикновена връзка в киното – и Редфорд (1974), и ди Каприо (2013) изиграха ролята на Джей Гетсби във Великият Гетсби. Те си партнираха и в трилъра Тяло на лъжи (2008), където ди Каприо играеше таен агент на ЦРУ, а Редфорд – негов ментор.
Смъртта на Редфорд предизвика вълна от преклонение. Сред изразилите скръбта си бе и президентът на САЩ Доналд Тръмп, който заяви: „Нямаше по-добър от него".
„Робърт Редфорд беше велик. Имаше години, в които нямаше никой по-добър. Това е един добър начин да си отидеш", каза още републиканският президент.
Когато бе попитан кой е любимият му филм на Редфорд, той отговори: „Има толкова много. Засне седем-осем велики филма. Имаше период, в който беше най-горещата звезда".
Редфорд бе един от най-големите и най-признати актьори в Холивуд, участвал в класики като Буч Касиди и Сънданс Кид, Всички хора на президента и Жилото. Освен с ролите си, той остави траен отпечатък върху киноиндустрията, основавайки ежегодния филмов фестивал „Сънданс" в Юта, който се превърна в катализатор на независимото американско кино, съобщи БГНЕС.