Първи отзиви в Загреб за софийската „Валкюра": Истински културен феномен

„Омагьосаната загребска публика възнагради „Валкюра" с продължителни аплодисменти и овации на крака", гласи заглавието на днешен материал в хърватския вестник „Вечерни лист" по повод изнесеното на 15 септември вечерта представление на Софийската опера и балет на „Валкюра" (виж тук)

Специална заслуга се отдава на изключителните солисти, сред които Олафур Сигурдарсон се открои в ролята на Вотан, а впечатляващата сценография и логичната, прецизно насочена режисура от Пламен Карталов допълнително подчертаха монументалността на музиката на Вагнер, пише още в материала.

Страстните фенове на Рихард Вагнер със сигурност седяха в препълнената зала на Хърватския национален театър в Загреб снощи, където артистите на Софийската опера и балет изпълниха зрелищната „Валкюра" – представление, което под режисурата на Пламен Карталов отдавна се е превърнало в международен феномен.

Реакциите снощи, продължителните аплодисменти и овациите на крака ясно показаха колко очарована е публиката от изпълнението на Софийската опера. Цялостното впечатление от вечерта е не само артистичен успех на Софийската опера и балет, но и ценен принос към Загребския оперен фестивал, който с тази продукция потвърждава значението си на европейската фестивална карта. Благодарение на визията на настоящото ръководство, загребската публика може да се наслади на две вагнерови заглавия в един сезон, защото след „Валкюра" през май 2026 г. можем да очакваме премиерата на „Танхойзер", което е артистично постижение, нереализирано в Хърватския национален театър от десетилетия.

„Валкюра" е втората опера от цикъла „Пръстенът на нибелунга" и изследва конфликта между любовта и съдбата. Сюжетът започва, когато изтощеният Зигмунд среща Зиглинда. Между тях се ражда мигновено привличане и скоро се разкрива, че отдавна разделените брат и сестра са деца на бог Вотан. Зигмунд вади вълшебния меч Нотунг и бяга от Зиглинда, но забранената им любов си навлича гнева на богинята Фрике, която изисква наказание от Вотан. Вотан нарежда на дъщеря си, валкирията Брюнхилда, да осигури смъртта на Зигмунд, но трогната от любовта им, Брюнхилда не се подчинява на заповедта му, за което Вотан я наказва, като ѝ отнема божествеността и я осъжда на вечен сън, заобиколена от огън, където ще чака герой да я събуди.

Тази въздействаща история се превърна в перлата в короната на репертоара на Софийската опера и балет, която през последните петнадесет години изгради уникален и световноизвестен вагнеров цикъл, а всичко това започна през 2010 г. с визионерския проект на режисьора Пламен Карталов. Целта му беше да създаде цялостно представление на „Пръстенът на нибелунга" с български солисти, но той постигна много повече от това, тъй като Софийската опера спечели сърцата на публиката на престижни сцени с изпълнението си на „Валкюра".

Те са се изявявали във Фюсен в Германия, в Болшой театър в Москва, откриха сезона в Салерно в Италия и зарадваха публиката в Скопие, а към този дълъг списък от гостувания сега се присъедини и Хърватският национален театър в Загреб. В крайна сметка всяко гостуване на Софийската опера и балет потвърждава, че тази продукция е истински културен феномен, който доближава музиката на Вагнер до публиката в цяла Европа.

Ето и текста на писмена благодарност от зрител в Загреб на служебния имейл на Софийската опера:

Тема: Благодарност за изпълнението на Вагнер в Загреб / Zahvala na izvedbi Wagnera u Zagrebu

От: Danijel Pribanic

До: [email protected]

Як:

Уважаеми членове на състава на Софийската опера и балет,

Исках и писмено да изразя голямото си уважение, възхищение и благодарност за изпълнението на Die Walküre в Загреб на 15 септември 2025 г.

От много години съм любител на операта и не пропускам представления в Загреб и Риека – градовете, в които живея, както и в Сплит, Триест и други близки градове. Още от студентските си години съм в списъка на чакащите за билети за Байройт, а тази година по непредвидени причини отложих пътуването си до Бавария. Затова с голям интерес преживях вашето гостуване и доведох мои колеги от кантората и най-добрия си приятел.

Изключително ме вдъхнови прецизността, виртуозността и съвършенството на движението, звука, картината и впечатлението, което показахте вчера. Много зависи и от режисурата, но дори и най-добрата режисура не може да замени страстта, прецизността, концентрацията и хармонията на изпълнението на музиката. Оркестърът беше толкова съвършен – толкова тих, когато трябва, умерено проникващ, толкова точен и в същото време музиката излъчваше любов и топлина. В детството си свирих на кларинет и с пълно право мога да кажа колко е трудно, а за мен напълно невъзможно, да се изсвири партията на кларинета с такава прецизност, а в същото време толкова тихо, че да улови същността на действието. Същото важи и за останалите инструменти и музиканти. По време на поклоните музикантите показаха такава скромност, която само засили общото ми впечатление и възхищение, които изпитвах през цялата опера.

Солистите бяха напълно присъстващи, изпяха всичко съвършено и със сценография, която беше на границата между функция, символ и препятствие, чрез ритъма на цветовете

водеха към една отвъдност. През цялото време имах усещането за филм, в който присъствам. Може би сте ме чули как по време на поклоните виках: „Браво, браво!", но това не беше достатъчно, за да изразя чувствата и възхищението си, които събудихте в мен. Затова написах това писмо.

Благодаря ви, че на мен и на моите сънародници показахте, че съвършенството може да бъде постигнато и на Балканите – понятие, което в нашата култура е свързано с всичко негативно и с онова, което западняците са представяли като антипод на Запада. Вашият успех, вашата скромност и вашата любов към положителното ми отвориха нови хоризонти и събудиха в мен желание за постигане на нещо по-високо. Чрез операта предадохте много повече от музика и за това съм ви изключително благодарен.

До нови срещи, приемете много благодарности и топли поздрави от Загреб и Риека.

С уважение,

Даниел