ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кучетата, родени да се сражават с мечки

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21313503 www.24chasa.bg

Невиждани у нас маймунки пристигнаха в Зоопарк Бургас (Снимки)

1344
Червенокоремни тамарини КАДЪР: Фейсбук/Зоопарк Бургас / ZOO Burgas-различният зоопарк

Зоопарк Бургас вече е дом на едни от най-очарователните представители на южноамериканските джунгли – двойка червенокоремни тамарини, познати още като белоусти тамарини. Това са първите екземпляри от този вид, които могат да бъдат видени у нас, и тяхното присъствие е истинска атракция както за посетителите, така и за любителите на екзотичната природа. Миниатюрните маймунки впечатляват със своето червеникаво коремче, снежнобели устни и невероятна пъргавина. Те тежат едва половин килограм, но могат да правят невероятни скокове и общуват помежду си чрез цели „разговори" от звуци и жестове. Срещат се в тропическите гори на Амазония – главно в Бразилия, Перу и Боливия. В природата видът е застрашен поради унищожаване на местообитанията. Това съобщиха от зоопарка във фейсбук. 

Червенокоремни тамарини КАДЪР: Фейсбук/Зоопарк Бургас / ZOO Burgas-различният зоопарк
Червенокоремни тамарини КАДЪР: Фейсбук/Зоопарк Бургас / ZOO Burgas-различният зоопарк

Зоопарк Бургас активно развива консервационна дейност, като участва в национални и международни програми за размножаване на редки и застрашени животни. Пристигането на червенокоремните тамарини е част от тези усилия и има за цел да подпомогне опазването на вида и повишаването на обществената информираност за значението на биоразнообразието. Зоопаркът продължава да развива и своите образователни инициативи, насочени към подрастващи и посетители от всички възрасти, с които цели да възпитава любов и отговорност към природата. 

Червенокоремни тамарини КАДЪР: Фейсбук/Зоопарк Бургас / ZOO Burgas-различният зоопарк
Червенокоремни тамарини КАДЪР: Фейсбук/Зоопарк Бургас / ZOO Burgas-различният зоопарк
Червенокоремни тамарини КАДЪР: Фейсбук/Зоопарк Бургас / ZOO Burgas-различният зоопарк
Червенокоремни тамарини КАДЪР: Фейсбук/Зоопарк Бургас / ZOO Burgas-различният зоопарк
Червенокоремни тамарини КАДЪР: Фейсбук/Зоопарк Бургас / ZOO Burgas-различният зоопарк
Червенокоремни тамарини КАДЪР: Фейсбук/Зоопарк Бургас / ZOO Burgas-различният зоопарк

Невиждани у нас маймунки пристигнаха в Зоопарк Бургас 🐒🙈 Зоопарк Бургас вече е дом на едни от най-очарователните...

Публикувахте от Зоопарк Бургас / ZOO Burgas-различният зоопарк в Вторник, 16 септември 2025 г.

Червенокоремни тамарини КАДЪР: Фейсбук/Зоопарк Бургас / ZOO Burgas-различният зоопарк
Червенокоремни тамарини КАДЪР: Фейсбук/Зоопарк Бургас / ZOO Burgas-различният зоопарк
Червенокоремни тамарини КАДЪР: Фейсбук/Зоопарк Бургас / ZOO Burgas-различният зоопарк
Червенокоремни тамарини КАДЪР: Фейсбук/Зоопарк Бургас / ZOO Burgas-различният зоопарк
Червенокоремни тамарини КАДЪР: Фейсбук/Зоопарк Бургас / ZOO Burgas-различният зоопарк

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Релакс

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание