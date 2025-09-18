Новото уиски е бленд, отлежал 3 години в дъбови бъчви

Нов играч посреща българският пазар на уиски – Blue Warrior Whisky, бленд, създаден по оригинална рецепта №7 и отличаващ се с внимание към детайла. Напитката е резултат от подбрани зърнени дестилати, отлежали три години в дъбови бъчви, които й придават кехлибарен цвят, деликатно опушен аромат и мек, балансиран вкус с фини ванилови нюанси.

Философията зад марката е съсредоточена върху образа на „воина на занаята“ – човек, който не се сражава на бойното поле, а в ателието, където отдадеността и търпението се превръщат в инструмент за създаване на шедьоври. Символът на меча и числото 7 напомнят, че качеството изисква време и постоянство, а посланието е ясно: „Blue Warrior – знак за качество“.

Рекламната кампания на марката вече е в ефира на водещите телевизионни канали. Креативната концепция е дело на Avas, а продукцията е реализирана от „Разказ студио“.

Промотирането на Blue Warrior идва в момент, когато българският пазар на уиски отбелязва устойчив растеж. През последните години профилът на любителите на тази напитка също се променя – основните потребители са хора на възраст между 30 и 50 години от големите градове. Те търсят не просто алкохол, а цялостно изживяване, интересуват се от начина на производство и философията на марката, и все по-често възприемат уискито като израз на личен стил и социален статус.