Димитровград отново става столица на музиката в България, когато от 25 септември до 30 октомври ще се проведе XXXV издание на Есенните музикални дни "Жул Леви" 2025. Началото ще постави концерт "пЕсенна палитра" на Забавно-духов оркестър - Димитровград със солисти Вивиан Желева, Доби Дулева и Анелия Кроснева. Концертът ще бъде на 25 септември от 19 часа в културен дом "Химик", а в програмата му ще звучат любими песни от Стиви Уондър, Ейми Уайнхаус, Арета Франклин, Майкъл Джаксън, Паша Христова и други. Входът е с покани, които могат да се вземат предварително от Културен дом "Химик".

На 9 октомври следват две събития, които ще очароват със своето разнообразие от жанрове публиката. От 16.30ч. на пл."Поезия" ще се проведе първият ЕСЕНЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ, който ще представи фолклорното богатство на региона с изпълнения на народни ансамбли и продукти на местни занаятчии, а вечерта любителите на френските шансони ще се насладят на изпълненията на квартета GINGER GROOVE в концерта "Музика под небето на Париж" от 19 часа във фоайето на театъра.

На 16 октомври, отново във фоайето на театъра публиката ще чуе плетеница от звуци, глас и ритъм от целия свят, преплетени в едно в Етно концерта "ВЕТРОВЕ" със специалното участие на Юлия Гатдерова. Балканите, Близкия и Далечен изток и Африка, обединени от общите корени в основата на световната музика ще радва

На 20 октомври от 18.00 часа в изложбена зала "Асен Крайшников" ще бъде открита документална изложба с плакати "20 години с американската музика", която представя американски групи и музиканти, концертирали в България. Изложбата се осъществява с подкрепата на посолството на САЩ. За музикалният фон на събитието ще се погрижат музикантите от Акустично джаз трио-Димитровград.

На 28 октомври още едно бижу в програмата на Есенните музикални дни ще отбележи подобаващо значима годишнина в музикалната история на Димитровград. Симфоничният концерт "70 години по-късно" ще пресъздаде програмата от първия концерт на Симфоничния оркестър при ГНС на ДТ - Димитровград. Концертът ще бъде в изпълнение на Оркестъра на Държавна опера - Пловдив с участието на музиканти от Забавно духов оркестър - Димитровград под диригентството маестро Ангел Филипов. Програмата в събитието ще повтори изцяло произведенията звучали преди седемдесет години под диригентството на създателя и първи ръководител на оркестъра Димитър Филипов. 70 години по-късно неговият син Ангел Филипов ще дирижира същата програма, на същото място.

Събитието ще бъде предшествано от представянето на документална изложба, посветена на създателя и първи диригент на духовия и симфоничния оркестър Димитър Филипов и неговия принос в развитието на културния живот в Димитровград. Документалната изложба "Димитър Филипов - разностранният талант" ще бъде открита във фоайето на театъра в 18.15 часа.

В края на октомври ще се проведе и седемнадесетото издание на Младежки JAZZ фестивал за любителите на джазовата музика.

