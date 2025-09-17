Руси Чанев посрещна юбилей на сцената на фестивала „Златна роза" във Варна

Във Варна се откри 43-тото издание на Фестивала на българския игрален филм „Златна роза". Специален акцент по време на церемонията беше отбелязването на 80-годишнината на актьора Руси Чанев.

Министърът на културата Мариан Бачев му връчи сребърен медальон с изображението на Рилския манастир.

Публиката аплодира появата на юбиляра на сцената и изгледа кратко видео с откъси от 12 негови филма.

Със своето вдъхновяващо присъствие на сцената и екрана, със силата на словото и таланта си, Руси Чанев е пазител на паметта и достойнството на българската култура, подчерта министър Бачев.

Чанев пък не пропусна да припомни, че на същата дата – 18 септември – е родена и актрисата Катя Паскалева, от чието рождение също се навършват 80 години. В рамките на вечерта бе отбелязана и 90-годишнината на кинокритичката и преподавателка проф. Вера Найденова.

Любовта е най-важната тема в 43-тото издание на фестивала, не само защото е вечна, а защото най-много липсва в света около нас.

„Вярваме, че един от начините тя да присъства по-силно, е да чуем гласа на жените - с повече филми на авторки и с повече жени в главната роля", обяви той и добави, че не е имало толкова много такива заглавия на „Златна роза", особено в късометражното кино, което е обещание за бъдещето на нашето киноизкуство. Българското кино е на прав път и заема водещо място на съвременния европейски екран, каза творческият директор на фестивала Александър Донев.