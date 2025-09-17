ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Латвия задържаха мъж, заподозрян в шпионаж в пол...

Транс дъщерята на Мъск дебютира на Седмицата на модата в Ню Йорк (Снимки)

2556
21-годишната Вивиан КАДЪР: Инстаграм/people

Отчуждената трансексуална дъщеря на Илон Мъск откри ревюто на модната къща Chrishabana на Седмицата на модата в Ню Йорк.

21-годишната Вивиан впечатли присъстващите с изящна авангардна рокля, изработена от множество безопасни игли и малки верижки. От кадри в социалните мрежи се вижда как върви уверено по подиума за дебюта си.

Вивиан Уилсън е родена като момче с името Ксейвиър и е от първия брак на Илон с канадската писателка Джъстин Уилсън.

Решението й да смени пола си през 2020 г. и да се откаже от фамилното име на баща си стана повод за публичен скандал между двамата, който не е приключил и до днес, пише dir.

През 2024 г. Мъск обяви, че смятал детето си за мъртво, "убито от мозъчния вирус на woke културата". Вивиан обаче е жива и здрава и е един от най-яростните критици на баща си. Тя неведнъж е разказвала публично, че той никога не е участвал в отглеждането на нея и братята й, а когато все пак им е обръщал внимание, е подхождал грубо, студено и подигравателно заради нейната "женственост".

21-годишната Вивиан КАДЪР: Инстаграм/people

