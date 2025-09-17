Различни планове за бъдещето развалили годежа на Нина Добрев и Шон Уайт

Раздялата на холивудската актриса с български корени Нина Добрев и спортистът Шон Уайт изненада феновете им по цял свят.

Двойката се сгоди преди година и изглеждаше щастлива заедно – двамата бяха заснети на разходка само дни преди да обявят края на връзката си.

По време на раздялата източник, близък до двойката, заяви, че това е било "взаимно решение, което не е било лесно, но е било взето с любов и дълбоко уважение един към друг".

Сега се появяват нови подробности за това, което е довело до раздялата между 36-годишната актриса и 39-годишния олимпийски шампион, като няколко източници споделят, че Добрев е искала да се омъжи и да създаде семейство, но Уайт не е бил на същото мнение.

"Тя е съкрушена", казва запознат. "Имаше една причина: тя искаше семейство и искаше да се омъжи, а той не." Въпреки това, друг източник твърди, че и Уайт, и Добрев "искаха брак и деца" и че "не е било само едностранно". Трети добавя: "И двамата искаха брак и деца и правеха планове за съвместен живот."

Актрисата в момента е извън страната и получава "подкрепа от семейството си" след раздялата. Нито Добрев, нито Уайт са коментирали раздялата, откакто новината излезе. Сноубордистът обаче публикува пост в Instagram, с което отбеляза първото си пътуване до Пекин след Зимните олимпийски игри през 2022 г.

Това беше първият пост след новината за раздялата, а Уайт ограничи коментарите към публикацията, което също беше забелязано от феновете.

Добрев и Уайт за първи път се появиха като двойка през 2020 г., но по-късно разкриха, че са започнали да се срещат в края на 2019 г. Той направи предложение на актрисата през октомври в ресторант в Ню Йорк, а източник сподели пред People по това време: "Приятелите им знаеха, че това ще се случи, и всички са много щастливи за тях. След предложението те се обаждаха и пишеха на приятелите си, казвайки: "По-добре от това не може да бъде" и просто сияеха."