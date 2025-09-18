Димитър Рачков празнува с ден по-късно, после се приготвя за Америка

Димитър Рачков тази вечер ще е на рожден ден, но не на своя (навършва 53 г.), а на много близък приятел, който празнува юбилей. “Да не си помислите, че с чужда пита помен правя”, казва през смях най-забавният комедиен актьор и уточнява, че ще почерпи най-близките си на следващия ден.

Време за големи празненства няма, тъй като е в трескави репетиции за минитурне в САЩ, което ще е през октомври. Там актьорът ще играе моноспектакъла си “Рачков и жените”, преминал с огромен успех у нас. Като се върне, му предстоят още две представления - в зала 1 на НДК на 23 октомври и в Пловдив в зала “Сила” на 12 ноември.

А докато е в САЩ, по Нова тв ще върви забавното шоу “Пееш или лъжеш”, на което той е водещ. И с него е много зает, тъй като в момента снима предаването, което ще се излъчва на запис.

От приятелите в “24 часа” - здраве и аплодисменти!