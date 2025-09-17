Деси Стоянова и Сашо Кадиев пак заедно, но само за ЧРД на Би Ти Ви - 25 години!

Деси Стоянова и Сашо Кадиев пак се събраха като водещи, този път на партито за 25-годишнината на Би Ти Ви, когато бе представен и есенният тв сезон. Дълги години двамата бяха лицата на “Преди обед”, като първо от предаването си тръгна Сашо Кадиев, а миналата година от ефира слезе и Деси Стоянова.

Изненадата дойде навръх празника - обичаната водеща се връща на екрана с новото предаване “Traitors: Маските падат”. В него Деси Стоянова ще разговаря с изгонените от “Traitors: Игра на предатели” - най-новото шоу в ефира на медията, събрало 25 известни лица.

Рождения ден уважиха десетки популярни личности, а прожекторите осветиха сред тях и нови двойки. Диляна Попова се появи под ръка с режисьора Николай Мутафчиев. Актрисата и моделка участва в “Traitors: Игра на предатели”, но отпадна още в първия епизод. Нова гореща любов върви и между Дани Петканов и наскоро развелата се Глория Петкова. Двамата също са участници в новото риалити шоу, чийто водещ е Владо Карамазов. По-рано през деня то имаше ексклузивна кино премиера, а вечерта бе даден стартът му и в ефира на Би Ти Ви.

Владо Карамазов, който е водещ на “Traitors: Игра на предатели”, се снима с участниците в него на партито на телевизията.

По време на партито телевизията представи своята визия под мотото: “Винаги стъпка напред”. “Би Ти Ви е мястото, където съдържанието среща емоцията, а емоцията - доверието. С всеки нов сезон надграждаме не само програмата си, но и партньорствата - с още по-креативни формати, интегрирани решения и възможности за по-силна ангажираност на аудиторията. Даваме възможност на нашата аудитория да бъде част от автентично съдържание, което обединява хората, дава нови знания, предизвиква силни емоции и остава в съзнанието. Благодарим на зрителите и партньорите за доверието, с което ни даряват вече 25 години”, каза пред гостите Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на “Би Ти Ви Медиа Груп”.

Главният изпълнителен директор на “Би Ти Ви Медиа Груп” Ралф Бартолайт благодари на зрителите за доверието. СНИМКИ: ПЛАМЕН КОДРОВ

Сред многобройните гости бяха Владо Карамазов, Ники Кънчев, Филип Буков, Райна Караянева, Боряна Братоева, Петър Антонов, Мартин Николов-Елвиса. Присъстваха голяма част от участниците в “Traitors: Игра на предатели”, както и много от момичетата, станали популярни покрай участията си в “Ергенът”. Разбира се, на купона бяха и лицата на “Би Ти Ви Новините” и публицистичните предавания - Светослав Иванов, Златимир Йочев, Мария Цънцарова, Цветанка Ризова, Митьо Маринов, Петя Дикова, Борислав Лазаров.

На партито се показаха и новите светски двойки. Една от тях са Диляна Попова и режисьорът Николай Мутафчиев.

Гостите се забавляваха с изпълненията на Папи Ханс, Криско и Графа. А историята на телевизията и някои от най-емблематичните тв формати през годините бяха представени по различен и много интересен начин - чрез танц, чиято хореография бе поверена на Милен Данков.