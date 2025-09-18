ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо следят жена с паранормални способности

Амелия Ривърс усеща, че е следена. Злокобното присъствие вероятно е свързано със сенчестата организация, отговорна за злополучната нощ отпреди 7 месеца. Тогава животът ѝ се преобръща, а паранормалните ѝ способности се засилват.

За да се защити, Амелия наема частния детектив Гидиън Суитуотър, необяснимо привлечен от нея. Двамата отиват в калифорнийската пустиня, за да разкрият кой е в основата на незаконните експерименти, провеждани там.

Любовната интрига, съчетана с динамичен криминален сюжет, се развива в “Липсващите парчета” (изд. “Хермес”) - новия роман на известната американска писателка Джейн Ан Кранц.

