Вдигни капачето и виж как работят пожарникарите

В новата книга на издателство “Миранда” са събрани интересни факти и полезна информация за най-малките читатели. В “Пожарната – книга с капачета” е описано всекидневието на пожарникарите, с какво помагат на хората и как се справят с опасностите. Включени са и полезни съвети какво трябва да се прави в случай на пожар. Всичко това е събрано в книга с цветни илюстрации, интерактивни капачета и движещи се елементи.

Други книги от същата колекция са “Как се строи къща” и “Всичко за колите”. Повече за колекцията може да видите на сайта на издателство “Миранда” – www.miranda.bg.

