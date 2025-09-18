Вижте картините на Вукадинов - една от тях папата поиска, но стигна до Ватикана след 50 години

130 творби в Софийската градска галерия показват еволюцията на художника

Петдесет години отнемат на една картина на български художник да влезе в постоянната колекция на Ватиканските музеи.

Произведението “Чили” (“В памет на героите”) на Иван Вукадинов приковава вниманието още през 1973 г., когато е показано в Италия. Тогава

папа Павел VI отправя молба да откупи картината

и да я изложи във Ватиканските музеи, но тогавашната власт отказва и платното остава собственост на държавата ни. Това толкова разочарова Вукадинов, че той спира да излага публично платната си и да ги продава. През октомври 2022 г. най-накрая “В памет на героите” става част от специална изложба във Ватикана, организирана по повод 50-годишнината от създаването на колекцията за модерно и съвременно изкуство към Ватиканските музеи.

Картината на художника, която е във Ватиканските музеи

В експозицията са избрани само 10 творби от селекцията с над 9000 произведения. Изложбата е открита на 23 юни 2023 г., като картината на Вукадинов е изложена в Грегорианския египетски музей. Самият художник така и не успява да присъства на знаковото събитие заради здравословното си състояние. Той умира на 22 септември 2024 г., а сега, година по-късно, Софийската градска художествена галерия прави голяма изложба, за да покаже, а и да припомни на всички за неговия изключителен талант.

Експозицията “Картина извън картината” е с ретроспективен характер. Тя ще запознае публиката с творчеството на един изключителен художник, чието изкуство през последните десетилетия се е превърнало в енигма – загадъчно, труднодостъпно и преживявано само от малцина посветени.

Едно от произведенията на Вукадинов, което може да се види в изложбата

В нея са включени над 130 произведения, които показват еволюцията в творчеството на художника. Те започват с традиционната му академична живопис и ранните му прояви на импресионистичен пленеризъм, минават през пътя му на откритията в енкаустиката. Това е специална техника, при която цветовете са под формата на восъчни блокчета и се разтапят със специални нагряващи инструметни за създаване на уникални произведения. Други творби на Вукадинов показват характерния му стил на деконструкция на формите и обемите в късните му цикли, където цветът доминира над формата и сюжета. Към изложбата е подготвен и двуезичен албум, който представя творческия път на художника – от студентските му произведения до късните картини.

Картините в експозицията са предоставени от различни държавни, общински и частни колекции

от София и страната със съдействието на семейството на художника.

Картина на Вукадинов, която също е част от ретроспективната експозиция

Иван Вукадинов е роден на 19 март 1932 г. в трънското село Ломница. През 1961 г. завършва Националната художествена академия в София, специалност “Живопис” при проф. Ненко Балкански. Участвал е в изложби във Франция, Великобритания, Русия и Латвия. Има самостоятелна изложба в София през 1975 г. и четири изложби в Рим, Арецо, Пиза и Гросето през 70-те години на ХХ век.

Той се отличава с уникален стил и с темите, които изследва, като времето, материята, безкрайността и вечността. Неговите произведения притежават дълбок символичен и експресивен характер.

Ретроспективната изложба с творбите на Вукадинов може да бъде разгледана до 23 ноември в Софийската градска художествена галерия.

