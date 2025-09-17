Горчивите истини на Достоевски за човека - след 7 години Маргарита Младенова прави своя нова версия на “Идиот”

“Лицето на ближния” в “Сфумато” съзнателно загърбва масовите забавления, за да върне театъра към същинското му предназначение

Новият сезон на Театрална работилница “Сфумато” започва с премиера, която обещава да се превърне в културно събитие – “Лицето на ближния”.

Това е нова сценична версия по великия роман “Идиот” на Фьодор Достоевски, изготвена от постановчика Маргарита Младенова.

В спектакъла, чиито премиерни дати са 20 и 26 септември, участват Албена Георгиева, Александър Тонев, Деян Жеков, Мартин Проданов, Паола Маравиля и Павлина Илова. Сценографията е на Борис Далчев и Михаела Добрева, а музиката - на Асен Аврамов.

“След седемгодишен живот на нашата първа театрална версия по “Идиот”, създадена с много любов и поддържана горещо от зрителите на “Сфумато”, предстои “Лицето на ближния” като продължение. Един по-събран, по-аскетичен опит, вгледан тревожно в горчивите истини за човека и през героите на Фьодор Михайлович – в самите нас”, описва Младенова новия си проект. По думите ѝ това е опит, който съзнателно загърбва суетата и врявата, празните масови забавления, самоцелната игра на формите – и прекрачва в зоната на чисти съдържания на живота като духовно изпитание; завръща театъра към същинското му предназначение.

Завръщането към истински велик роман

“Идиот” е сред най-мащабните произведения на Достоевски. Излиза през 1869 г. и още тогава предизвиква противоречиви реакции. Замислен като опит да се създаде герой, въплъщаващ абсолютното добро, романът показва колко трудно е този образ да оцелее в действителността.

В центъра на повествованието стои княз Лев Мишкин – добродушен, наивен и уязвим, но светъл човек, който вярва в любовта и прошката. Около него се развиват драматичните съдби на няколко ярки персонажи: красивата и горда Настасия Филиповна, трагично разкъсвана между любов и самоунищожение; Аглая Епанчина, дъщеря от уважавано семейство, която вижда в Мишкин духовен идеал; и страстния, ревнив и разрушителен Парфьон Рогожин – символ на сляпата сила на страстта. Чрез тях Достоевски разгръща теми, които звучат болезнено актуално и днес: може ли човек да бъде добър в свят на насилие, как любовта се превръща едновременно в изкупление и гибел, докъде се простира лицемерието на обществото. В опита си да изгради “положително красив човек” Достоевски създава герой, който носи Христовия идеал, но и трагичното предупреждение за човешките слабости. “За княза съществува Ти, а за отсрещния – единствено Аз”, пише авторът – фраза, която звучи с поразителна сила в епохата на социалните мрежи и индивидуализма.

Да обичаш цялото човечество е лесно, трудно е да обичаш грозното лице на ближния, пише Достоевски. Албена Георгиева (права) и Паола Маравиля в сцена от спектакъла

Пътят на “Сфумато”

Историята на “Сфумато” е дълбоко свързана с творчеството на Достоевски. Театралната работилница е основана през 1989 г. от Маргарита Младенова и Иван Добчев и през 2004 г. открива собствената си сграда с програмата “Долината на смъртната сянка”, посветена на руския писател. В продължение на четири години екипът работи върху неговите текстове, изследвайки не само сюжетите, но и духа зад тях.

“Самата идея на програмата “Изгонване на бесовете” е не просто десант в Достоевски, а наш код и модел на предизвикателство към мерките на контекста – за какво е театърът, какво е неговото предназначение, къде да се вложи фокусът и как да се мисли човекът в XXI век. Дълго време ставаше дума за морал, но Достоевски не е в морала, а в духа. Като че ли натам е посоката на усилието и това е голямото предизвикателство”, казва режисьорката в интервю. Маргарита Младенова

Маргарита Младенова е родена на 25 април 1947 г. в Свищов. Следва органична химия във ВХТИ в София, след което завършва театрална режисура в НАТФИЗ през 1971 г.

Дебютът ѝ е в Силистренския драматичен тетър с “Малко е да си добър”. През 1980 г. става доцент в НАТФИЗ, а през 1992 г. – професор.

В творческата ѝ биография присъстват над 150 постановки – за театър, телевизия и опера. Работила е в Народния театър “Иван Вазов”, Сатиричния театър, Сливенския, Варненския драматичен театър.