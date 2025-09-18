Доминго пак у нас в края на октомври, оглавява журито за конкурса “Опералия”

Соня Йончева и Пласидо Доминго се завръщат за втори път в България тази година само седмици след блестящите галаконцерти на площад “Св. Александър Невски” в края на август. Те са съорганизатори на основания от Доминго конкурс “Опералия”, който ще събере в края на октомври в София млади оперни надежди от цял свят и мениджъри на най-големите оперни театри.

“Инициирах провеждането на “Опералия” в България по две основни причини: да се подаде ръка на младото поколение артисти, както и да докажем, че като страна сме способни да домакинстваме културно събитие от възможно най-висок световен ранг”, заяви Соня Йончева. Тя печели този конкурс точно преди 15 години, когато той се провежда в миланската “Скала” и оттам тръгва нейната световна кариера.

“Не познавам друга страна в света като България, дала толкова много и толкова големи оперни изпълнители вече десетилетия наред. Аз съм пял с голяма част от тях и съм горд, че “Опералия” идва в родината им”, допълни Пласидо Доминго.

Конкурсът ще се проведе между 20 и 26 октомври в зала “България”, като галаконцертът на лауреатите на 26 октомври ще е под съпровода на Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров.

Пласидо Доминго, който основава конкурса преди 33 години, ще оглави журито и ще дирижира частта, посветена на сарсуела. Тази година е много специална, защото се честват 30 години от въвеждането на тази категория, посветена на прословутия испански жанр – има и специални награди на имената на родителите на Пласидо Доминго, които са били ярки изпълнители на сарсуела.

Предвиждат се четири кръга на надпреварата: четвъртфинал в 2 дни (20 и 21 октомври), полуфинал на 23 октомври и финален галаконцерт на 26 октомври. За признание ще се борят 32-ма участници от 17 държави на 5 континента. Двама от участниците – баритонът Хе Канг от Южна Корея и басът Божидар Божкилов (виж интервюто с него вляво), са представители на школата “Кабаиванска” и са участвали в нейни майсторски класове.