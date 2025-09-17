„Ютарни лист", Загреб: Вагнерианци от цял свят предпочитат София

В момента Вагнерови ентусиасти от целия свят предпочитат да посещават София, където, за разлика от немските театри виждат Вагнеровите опери верни на изначалната композиторска идея. В Германия модернизираните интерпретации, предпочитани от театрите и фестивалите, продължават да са на мода. Това пише критичката Яна Халуза в днешния брой на хърватския вестник „Ютарни лист" по повод гостуването на Софийската опера и балет в Загреб с „Валкюра" в рамките на третия загребски оперен фестивал. Представлението бе на 15 септември. (виж оригинала на публикацията тук)

За първи път в самостоятелна Хърватия култовата опера от тетралогията на Вагнер „Пръстенът на Нибелунга" — „Валкюра", беше изпълнена в Загребския Хърватски национален театър (HNK) в рамките на третия Загребски оперен фестивал.

В този регион на Европа няма традиция редовно да се изпълняват Вагнерови опери, нито София имаше такава. Преди 15 години обаче директорът на Софийската опера и балет Пламен Карталов решава да промени това. Името му се появява от време на време в хърватските оперни сцени – през 2006 г. поставя „Селска чест" в Загреб, през 2010 г. – „Севилският бръснар" в Сплит, а година по-късно „Палячи" в Риека. Карталов вече 23 сезона ръководи водещата българска опера, превръщайки я в „Балкански Байройт". Той създава и Вагнеров оперен фестивал до езеро, където представя Вагнерови опери на открита сцена през лятото, а веднъж дори е показвал откъси в девет подземни зали на 2,5-километровата пещера Магура, известна със своите 7000-годишни каменни рисунки. През последните 10 години два пъти е поставял цялата тетралогия „Пръстенът на Нибелунга" (2013 и 2023), доказвайки, че има достатъчно силен оркестър и мощни гласове в състава, пише в публикацията.

За нас, които сме традиционалисти и нямаме опит с цялата тетралогия, сцените от Валхала и светът на германските легенди с мотиви, напомнящи филмовата поредица „Властелинът на пръстените", както и костюмите на Християна Михалева, имитиращи викингски бойни одежди, се оказаха напълно подходящи.

Карталов успешно предава динамиката на „събитията в несъбитията", показвайки на заден план чрез пантомима и многобройни статисти предишната история от първата епизода на тетралогията.

Сценографията е футуристична: железният триъгълник като дом на Хундинг в първи акт, или дървена неправилна конструкция във формата на половин очила, символизираща дома на върховния бог Вотан.

На зрителите, непознати с дългите оперни форми (например дует, продължаващ един час), им се наложи да издържат първи и втори акт, за да се насладят на хитовите моменти в третия, започнал около 22,00 ч.

Трето действие започва с впечатляваща хореография: осем огромни червени коня, на които яздят амазонките на високи токчета (пет сопрани и три мецосопрана). Следва впечатляващото изпълнение на „Прощаване на Вотан", при което режисьорът запалва „пламъци" около леглото на любимата си дъщеря, валкирията Брунхилде, в съответствие с действието и с яркия оркестров звук.

Сценичните ефекти са умело реализирани от словенския дизайнер по осветлението Андрей Хайдиняк, който отлично комбинира ефектните проекции на българката Елена Шопова.

Всички певци са българи от постоянния състав на Софийската опера, с изключение на двама исландци, които добавиха „викингски" колорит: тъмни гласове и експлозивна дикция на немски с ясно изразени съгласни.

Баритонът Олафур Сигурдарсон се потопи напълно в емоционалните състояния на Вотан, а басът Бярни Тор Кристинсон изпълни ролята на Хундинг с мощен бас профундо.

Тенор‑баритонът Мартин Илиев в ролята на Зигмунд пя нетипично без легато. Лиричният сопран Цветелина Бандаловска като Зиглинде впечатли с кристална чистота на гласа.

Мецосопранът Гергана Русекова като Брунхилде се чуваше слабо, докато беше на коня, но по-добре, когато се приближи към рампата.

Хорове във „Валкюра" няма, но оркестърът е постоянен, богат и издръжлив, с характерни вагнеровски инструменти, ръководен от отличния американски диригент от гръцки произход Еван-Алексис Хрис, гост диригент на Софийската опера и балет, както и на Загребската филхармония. Това е първата му опера в Хърватия.

На финала публиката извика целия оркестър на сцената – рядък жест. Общото впечатление е, че вечерта беше изключителна: режисурата, сценографията, оркестърът и солистите оставиха силно и запомнящо се впечатление.