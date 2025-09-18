Концерт на Трио Фалдан на 21 септември, програмата включва произведения от Бетовен и Дворжак

На 21 септември, от 19 часа почитателите на Лудвиг ван Бетовен и Антонин Дворжак ще могат да присъстват на „КОНЦЕРТ НА ТРИО ФАЛДАН"

ПРОГРАМАТА НА ИЗВЕСТНОТО ТРИО Е:

Лудвиг ван Бетовен (1770 – 1827)

Клавирно трио в ми бемол мажор оп.1, №1 (1793-95) и

Антонин Дворжак (1841 – 1904)

Клавирно трио във фа минор оп. 65, №3 (1883)

УЧАСТВАТ: Джузи Адилета – цигулка, Роберта Ди Джакомо – виолончело и Федерико Батиста Мелис – пиено.

Джузи Адилета е родена в Неапол през 1996 г. Започва да учи цигулка на седем годишна възраст и завършва с отличие през 2015 г. под ръководството на маестро Маурицио Айело в Музикалната Консерватория „Джузепе Мартучи" в Салерно. По-късно посещава майсторски класове при Франческо Манара, Павел Берман, Марко Фиорини, Ми-Кюнг Лий, Енцо Порта и др. През 2019 г. получава магистърска степен под ръководството на маестро Павел Берман в Консерваторията на Италианска Швейцария в Лугано, където през 2021 г. получава и магистърска степен за академични постижения в областта на изпълнението и интерпретацията, отново при маестро Павел Берман.

Била е концертмайстор и солистка в различни оркестри, включително оркестъра на Операта на Тбилиси, оркестър Filarmonica di Benevento, оркестър Collegium Philarmonicum, Ансамбъл 900 на Консерваторията на Италианска Швейцария, оркестър „Джузепе Мартучи" в Салерно. След като печели няколко прослушвания, тя си сътрудничи с множество ансамбли и оркестри, като оркестъра на театъра на Майските музикални тържества във Флоренция, симфоничния оркестър на RAI и оркестъра на театър „Реджо" в Торино, оркестъра на театър „Сан Карло" в Неапол, Филхармоничния оркестър „Артуро Тосканини" в Парма, оркестъра на Фондация „Арена ди Верона" и камерния оркестър на Миланската Скала.

Роберта Ди Джакомо започва да учи виолончело на петгодишна възраст под ръководството на маестра Чинция Де Киара, като през 2017 г. завършва с отличие Музикалната консерватория „Чимароза" в Авелино при маестро Силвано Фуско.

Още от ранна възраст тя посещава майсторски класове, водени от маестро Иларион Йонеску, Джанлука Джиганти, Лука Синьорини, Масимо Полидори, Андреа Ноферини, Александра Гуту, Джовани Ньоки и други. От 2016 г. посещава ежегодни курсове при маестро Улрике Хофман.

През 2017 г., след като печели първа награда на международния конкурс „Сант'Алфонсо деи Лигуори", печели майсторски клас в Музикалната академия „Тибор Варга" в Сион при маестро Марчо Карнейро. През учебната 2017-2018 г. е ученичка на Джовани Ньоки в Академия ди Фиезоле, където през октомври 2018 г. печели прослушването за първи виолончелист на Италианския национален младежки оркестър, а през 2019 г. постъпва след прослушване в оркестър „Керубини", основан от Рикардо Мути. През 2021 г. е приета в Младежкия оркестър „Густав Малер".

Тя е гастролирала в Китай, Полша, Германия и различни европейски страни в камерни и оркестрови ансамбли и в момента си сътрудничи с различни оркестри, като „Тосканини", „Солисти Аквилани", „Трио Фалдан", „Помериджи Музикали" в Милано, театър „Карло Феличе" в Генуа и театъра на Майските тържества във Флоренция.

Федерико Батиста Мелис е роден в Каляри. Започва да учи музика на петгодишна възраст, като свири на орган и пиано. Завършва с отличие и специално отбелязване Консерваторията в Каляри под ръководството на Габриела Мереу и продължава обучението си в Музикалната академия в Пинероло при Бенедето Лупо.

След това учи в Консерваторията на Италианска Швейцария при Сандро Д'Онофрио и Галина Врачева, където получава магистърска степен по музикална педагогика и две следдипломни квалификации по музикална интерпретация и концертна импровизация.

Като солист и камерен музикант, той е свирил в множество зали, като например „Beethoven-Haus" в Бон, Кралския колеж по музика в Стокхолм, „Bösendorfer-Saal" в Залцбург, LAC в Лугано, Ватиканските музеи, Palazzo Regio and Auditorium в Каляри, театър „Верди" в Сасари, Teatro DIM (Верона), „Sala del Circolo Italiano" в Лозана, „Kammermusiksaal del ZHDK" в Цюрих и др.

Изявявал се е и като оркестров музикант в LAC (Лугано), театър „Голдони" във Венеция, театър „Вали" в Реджо Емилия, аудиториум „Стелио Моро" в радиото на Италианска Швейцария. През 2024 г. той представлява кантон Тичино (Швейцария) като член на младежкото жури на известния конкурс „Геза Анда", заедно със основното жури, председателствано от Рикардо Кастро и Марта Аргерич.

Федерико винаги е обръщал особено внимание на камерната музика и импровизацията, свирейки в различни ансамбли – Трио „Капусар", Трио „Фалдан", „Импрос" и дуо „Мотум", с които редовно участва в концертни серии в Италия и чужбина.