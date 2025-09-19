Звученето на акордеона обединява актьори и музиканти в концерта „Музикария"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Музикария" e един уникален проект на виртуозния акордеонист Калоян Куманов, който никога не спира да изненадва своята публика.

С безгранично любопитство, страст и изключителен талант, всяко негово музикално начинание съчетава разнообразни стилове и музика от различни епохи - всички обединени чрез звученето на акордеона. Резултатът винаги е неповторим, казват организаторите на концерта му във Велико Търново.

На 19 септември от 20,00 ч. на сцената в Летния театър на Велико Търново ще излязат удивителни актьори и музиканти. Това са Гергана Стоянова и Симеон Владов - водещи и вокали; Камен Воденичаров – вокал; Мирослав Иванов – китара; Стоян Янкулов - Стунджи – барабани; Юлиан Янев – пиано; Радослав Славчев - Riverman – бас; Елена Сиракова – вокал; „2 наум" - пиано и вокал; Надя Казакова и Владимир Владимиров- пиано, вокал, китара; Момчил Караиванов – тенор и Калоян Куманов – акордеон.

Програмата ще е микс от класика, рок-опера, български фолклор, фънк, поп музика, прогресив рок, какъвто само тези виртуозни музиканти могат да създадат и изпълнят лично.

Концертът е с вход свободен.

Събитието е част от програмата на Община Велико Търново за честване на 117 години от обявяване на независимостта на България.