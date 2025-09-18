Виртуози от 5 държави свирят оперни шедьоври на 4 рояла в Античния театър на Пловдив

Концертът "Световно известни оперни увертюри на 4 рояла" ще потопи почитателите на класиката в неповторима атмосфера в събота от 19,30 ч. в Античния театър на Пловдив. Събитието е включено в културния календар на града.

Участват 8 виртуозни пианисти от 5 държави, като изпълнят някои от най-популярните оперни увертюри в историята на музиката.

Това е клавирният ансамбъл на проф. Томислав Байнов. Той създава специални проекти с произведения, които се изпълняват на много ръце — от "Шест ръце на един роял" до грандиозни постановки за осем рояла и шестнадесет пианисти. Ансамбълът е гостувал на престижни сцени в Германия, Италия, Канада, Словакия, Хонг-Конг, Сърбия, Чехия, Швейцария и Китай, има над 15 диска и десетки телевизионни и радио записи.

В програмата на 20 септември са включени увертюри и откъси от опери на Моцарт, Бетовен, Вагнер, Чайковски, Росини, Бизе, Глинка, Франц фон Супе и Шарл Гуно, специално аранжирани за изпълнение на осем ръце върху 352 клавиша.

Солисти са Томислав Н. Байнов от България, Даниела Манусарди от Италия, Зузана Суханова от Словакия, Соня Ашкар и Хайнрих Байзе от Германия, Луиджи Казели от Италия, Тинг Йоен от Китай, Светлана Аннатоли от Канада.

Идеолог и създател на проекта е българският пианист и педагог проф. Томислав Байнов. Той е роден през 1958 г. в София в семейство на музиканти. Започва да свири на 4 г., а 2 г. по-късно печели първа награда в Националния конкурс за пиано "Светослав Обретенов". Байнов следва при проф. Константин Ганев и Джулия Ганева в държавната музикална академия в София. През 1981 г. продължава развитието си във Виена и Париж, а в края на същата година се установява в Германия, където следва, печели множество интернационални награди, концертира, работи усилено и реализира творческите си идеи.

През 1989 г. в Германия проф. Байнов основава клавирния ансамбъл Baynov-Piano-Ensemble, който се посвещава на преоткриването и популяризирането на клавирната литература от 6 до 32 ръце. През 1998 г. Байнов е назначен за професор в Държавния музикален университет в Тросинген, Германия. През 1999 г. става професор. Освен че преподава, композира и подготвя концерти, той е и артистичен директор на много музикални форуми в Германия.

Билетите са в продажба в системата на Eventim, на касите в Пловдив – Билетен център пред Община Пловдив, каса „МаскАрт" в ДК „Борис Христов", в Туристически информационен център на пл. Римски стадион, каса на Античен театър и онлайн.