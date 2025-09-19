ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джордан Кемпф от Стара Загора: Бях на 16, когато м...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Подкаст: Ники Кънчев в “24 часа от живота”: Музика, момичета и футбол бяха боговете ни в малкия Червен бряг

Анатолий Попов
Подкаст: Ники Кънчев в “24 часа от живота”: Музика, момичета и футбол бяха боговете ни в малкия Червен бряг
Ники Кънчев и Анатолий Попов в студиото на "24 часа от живота" Снимка: Георги Палейков

Първи епизод от новия сезон на подкаста “24 часа от живота” започва с гласа, който задава умните въпроси – Ники Кънчев. В “Стани богат” той събира “Златната лига” с благотворителни епизоди, в които на стола на богатството сядат талантливи ученици.

В “24 часа от живота” водещият се връща към детството в Червен бряг и първите срещи с журналистиката. “Нямаше ги изкушенията на големия град. Имахме няколко богове – музиката в лицето на български и западни групи, втория – момичетата, и третия – футболът”, спомня си той.

“След промените “24 часа” буквално преобрази всичко. Валери Найденов промени българската журналистика”, обяснява Кънчев, чийто първи досег с вестниците бил в кварталната бръснарница в Червен бряг, където попаднал на “Септемврийче”.

Какво още разказва Ники Кънчев – слушайте в подкаста “24 часа от живота” в сайта на “24 часа” и във всички подкаст платформи. Ще ни откриете като 24 часа podcast.

Анатолий Попов Анатолий Попов

