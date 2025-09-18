Васил Терзиев връчи приз за най-добра песен на Мариана Попова и група “Хоризонт”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Столичният кмет Васил Терзиев връчи приза на победителите във фестивала за българска поп и рок музика “София”. Церемонията се състоя навръх празника на столицата - 17 септември, в зала 1 на НДК.

Големите победители станаха Мариана Попова и група “Хоризонт” с песента “Без теб” на авторите Валери Славчев и Димитър Бенков. След награждаването настана истинска еуфория на сцената от желаещи да се снимат с градоначалника и музиканти, участвали във фестивала. Сред членовете на многобройното жури бяха Михаил Белчев и Йорданка Христова.

Те дадоха второто място на най-новото парче на “Конкурент” - “Аз вярвям”, което спечели наградата и на медиите. А третото място бе разделено между петима изпълнители. В свободната програма на събитието пред публиката пяха Кристина Димитрова, Петя Буюклиева, Милица Божинова и Росица Ганева.