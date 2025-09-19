Чакат Киану Рийвс на Белоградчишките скали. Местните ги е страх да не стане като с Брад Пит

Холивудският актьор щял да снима филм у нас, но престоят му ще е само за ден

Ще пристигне ли Киану Рийвс на Белоградчишките скали? Този въпрос вълнува местните, феновете му и упорито се върти в държавата. Преди дни Жени Калканджиева обяви в ефира на Би Ти Ви информация от свой познат, че холивудската звезда ще бъде у нас на 20 септември и само за ден ще се включи в снимките на нов филм.

“Разбрах, че филмовата звезда Киану Рийвс и негов екип искат да снимат край Белоградчишките скали - каза кметът на Белоградчик Боян Минков пред “24 часа” и допълни - Доколкото знам, за това е уведомено културното министерство, не знам подробности. Кога обаче ще бъдат снимките, никой от общинската управа не знае и не сме уведомени за дати и срокове.”

Местните се шегуват: “Да не стане като с идването на Брад Пит”. Преди месец бе обявено, че и той ще дойде на Белоградчишките скали за снимки на филм, но в крайна сметка това се оказа измислица. Официално потвърждение за пристигането на Киану Рийвс засега няма. В момента той усилено репетира за театралната постановка “В очакване на Годо” на “Бродуей” в Ню Йорк. Едва ли е проблем за звезда от неговата величина да прекъсне за два-три дни репетициите, за да прелети през океана и да дойде дотук, но дали това ще се случи, остава загадка.

