ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джордан Кемпф от Стара Загора: Бях на 16, когато м...

Времето София 16° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21325702 www.24chasa.bg

Юбилейният концерт на 25-ия майсторски клас на Райна Кабаиванска е тази вечер

1132
Райна Кабаиванска СНИМКА: Румяна Тонева

Юбилейният галаконцерт на 25-ия международен майсторски клас на Райна Кабаиванска и Нов български университет (НБУ) ще се състои тази вечер. Софийската опера и балет е домакин на събитието, съобщават от НБУ.

„Тази година отбелязваме 25-ото издание на първия майсторски клас в България, създаден и развиван с подкрепата на НБУ. През годините този клас се утвърди като едно от най-значимите събития за млади оперни таланти от целия свят, привлечени от уникалния шанс да работят с легендарната Райна Кабаиванска", коментират от НБУ.

В концерта ще участват младите оперни певци от тазгодишния майсторски клас, както и артисти от школата на Кабаиванска с международна кариера. По традиция, на най-изявените участници в майсторския клас оперната прима ще присъди стипендии от своя дарителски фонд в НБУ – за специализация в Италия и България, и за подкрепа на тяхното професионално развитие, пише БТА.

Райна Кабаиванска СНИМКА: Румяна Тонева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание