КМГ: Пресслужбата на Държавния съвет публикува бяла книга „Успешната практика на стратегията на ККП за управление на Синдзян в новата епоха“

КМГ

1120
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес Пресслужбата на Държавния съвет публикува бяла книга „Успешната практика на стратегията на ККП за управление на Синдзян в новата епоха".

В документа се подчертава, че с настъпването на новата епоха Централният комитет на Китайската комунистическа партия разглежда, планира и осъществява политиката за Синдзян от глобална и стратегическа перспектива на националното възраждане, определяйки общата цел за социална стабилност и дългосрочен мир в региона. Установяването на партийната стратегия за управление на Синдзян в новата епоха доведе до исторически постижения и промени във всички аспекти от развитието на региона.

Бялата книга отбелязва, че тази година се навършват 70 от създаването на Синдзян-уйгурския автономен регион, който ще продължи и занапред да се развива, следвайки пътя на модернизацията в китайски стил.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

