Съседите на Робърт Редфорд: Интересуваше се от хората, но в очите му имаше тъга

Легендарният актьор и носител на "Оскар" Робърт Редфорд е прекарал последните години от живота си в спокойното, но престижно предградие Тибурон, откъдето се разкрива панорамна гледка към Сан Франциско. Там, заедно със съпругата си Сибил Сагарс, той изгражда близки приятелства със съседите си, преди да почине на 89-годишна възраст.

Местни жители, с които изданието DailyMail разговаря, описват Редфорд като "мил, но тъжен".

"Беше един от най-редовните ми клиенти. Идваше всяка седмица и винаги сядаше на една и съща маса със съпругата и приятелите си", разказва сервитьор от ресторант край залива. "Наричахме го Боб и беше много любезен, общителен, интересуваше се от хората. Но в очите му имаше тъга, особено след смъртта на сина му."

Синът на актьора, Джеймс Редфорд, умира през октомври 2020 г. на 58-годишна възраст след дълга борба с рака. Още в началото на 90-те години той е диагностициран с рядко чернодробно заболяване и претърпява две трансплантации. По-късно основава неправителствена организация и заснема документален филм за донорството на органи.

Семейната трагедия бележи Редфорд още в младостта му, защото и първородният му син Скот умира от Синдром на внезапната детска смърт, когато е едва на два месеца, пише Дир.бг.

"Бях на 21, жена ми на 20. Тъкмо започвахме живота си, а аз кариерата си в Ню Йорк. Разбира се, беше травмиращо", споделя актьорът в интервю за Esquire UK през 2017 г.

Съседите от Тибурон ще запомнят актьора като дискретен, но сърдечен човек. "Често се разхождаше из квартала, поздравяваше всички. Винаги носеше шапка и тъмни очила, но всички знаехме, че това е Робърт Редфорд", казват те.