И през новия творчески сезон Община Русе подпомага Драматичния театър, Кукления театър и Операта с 290 000 лева

И през новия творчески сезон Община Русе подпомага Драматичния театър, Кукления театър и Операта с 290 хиляди лева

Директорите на русенските културни институти Драматичен театър „Сава Огнянов", Държавен куклен театър и Държавна опера – Русе се срещнаха днес с Енчо Енчев. Боян Иванов, Теменуга Хараланова и Пламен Бейков обсъдиха със заместник-кмета предстоящия творчески сезон и договорите за съвместно финансиране, които за поредна година Община Русе ще сключи с институциите. В рамките на разговора бяха разгледани и начините за отчитане на разходването на средствата, които ще бъдат предоставени.

„Малко общини в България пряко субсидират своите културни институции, но Русе е сред тях. За нас това е въпрос на принцип и отговорност – защото културата е лицето на един град. Подкрепата, която оказваме на театъра, кукления театър и операта, е инвестиция в духа на Русе и в хората, които създават изкуство за нашите съграждани", заяви заместник-кметът Енчо Енчев.

Местната администрация се ангажира да осигури финансови средства в размер на 290 000 лв. – по 100 000 лв. ще получат Драматичния театър и Операта, а Държавният куклен театър ще бъде подпомогнат с 90 000 лв. В споразумението са включени клаузи за ангажираност със събития в културния календар на Община Русе по случай национални празници и местни чествания.

Боян Тодоров обяви, че след тоталната разпродажба на двете премиерни представления на „Гераците" по Елин Пелин с режисьор Богдан Петканин, Драматичен театър „Сава Огнянов" подготвя следващата си премиера на 1 октомври на брилянтната испанска комедия „Последният етаж" от Хосе Варлета. Режисьор е Николай Младенов, а в главните роли са Албена Михова и Даниел Пеев. Партнират им новото попълнение в театъра актьорът Георги Алексиев, Тодор Лазаров и Ясена Господинова

Пиесата се поставя за първи път у нас и е в традициите на най-доброто от съвременната испанска сцена. Авторът е работил като асистент-режисьор на популярни испански сериали като „Щурите съседи", „Новите съседи" и „Фитнес Тони".

Теменуга Хараланова сподели, че на Държавния куклен театър също му предстои интересен творчески сезон. От екипа на културната институция са подготвили невиждана по мащаби продукция на любимата на малки и големи приказка за Аладин. Изцяло авторският мюзикъл се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура" и в него ще се включат 10 от актьорите на театъра. Специално за „Аладин и вълшебната лампа" към екипа е привлечен и хореограф, който да направи продукцията още по-впечатляваща - Зорница Петрова от Танцова компания „Петрова". Зрителите ще могат да се насладят на постановката на 14 и 15 ноември.

За 70-годишнината на сградата на Държавна опера – Русе, която се отбелязва през 2026 г., екипът подготвя да постави операта „Евгени Онегин". Пламен Бейков сподели, че сценографията и костюмите ще са същите като през 1956 г., когато се осъществява премиерата на постановката.

На срещата присъстваха още началникът на отдел „Култура, духовно развитие и изкуство" Миглена Войнова, директорът на дирекция „Финансово – стопански дейности" Емилия Пенева и директорът на дирекция „Образование и култура" Цветослав Димитров.