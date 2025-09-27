Зуека показа своя Дон Кихот и в Рим, където подреди 20 картини като сцени от спектакъл

В изложбата му в Българския културен институт смешното се редува със сериозното, красивото - с грозното

На две крачки от Испанския площад в Рим, където на ул. “Монте Брианцо” 60 се намира галерия “България”, може да направите вълнуващо пътуване из творбите на артиста, който умее да превръща лудостта в изкуство - Васил Василев - Зуека. До 28 септември галерията, която е като витрина на Българския културен институт в Рим, приютява нестандартна и цветна изложба, която събира на едно място абстракция, фигуративизъм, хумор и щипка лудост. Експозицията носи подписа на Зуека - актьор, водещ, изпълнител, а от няколко години, откакто живее в Испания - и талантлив художник с уникален визуален език. СНИМКА: БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА КУЛТУРА В РИМ

Всяка от 20-те му творби, създадени за римската изложба, е като сцена от спектакъл - понякога смешна, друг път меланхолична, но винаги с характер. В епоха, когато все повече художници се обръщат към дигиталните средства, Зуека остава верен на класическата живопис - с ярки, сложни цветове и пластичност, която веднага грабва окото. Сред темите, които го вълнуват, се открояват вечните - красивото и грозното, любовта, лудостта и разбира се, Дон Кихот. Рицарят на тъжния образ явно е сродна душа на артиста - и двамата мечтаят смело дори когато реалността им се присмива. Всяко произведение изглежда като сцена от пиеса, в която публиката се оказва не само зрител, а и съучастник. СНИМКА: БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА КУЛТУРА В РИМ

За истинските ценители има и изненада - голямоформатни арткниги, съдържащи рисунки от негови предишни изложби. Всяка от тях е отпечатана, но после дорисувана и подписана ръчно от самия Зуек, което ги превръща в уникати.

Изборът на произведенията за изложбата е дело на Зуека и кураторката Олга Босева, които работят съвместно от месеци. Художникът изпраща варианти от Испания, а Босева подрежда творбите в галерията по начин, който впечатлява дори самия автор.