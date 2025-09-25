Новият сезон на Софийската опера, посветен на меломаните, започва с "Тоска"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ще се играят всички големи класически балети

С по-малко оперни и балетни премиери в сравнение с предишни години, но пък с гостувания на знаменитости като взети от справочника “Кой кой е в световната опера” новият сезон на Софийската опера и балет започва в петък с “Тоска”.

Двете представления - на 26 и 28 септември, ще се дирижират от световноизвестния диригент Даниел Орен, който

е довел възможно най-добрите изпълнители в момента в света

на трите централни роли. Това са Мария Хосе Сири като Флория Тоска, Щефан Поп като Марио Каварадоси и Клаудио Згура като барон Скарпия.

За радост на меломаните, Орен се връща в София и през ноември, когато ще дирижира два спектакъла на “Риголето” с Щефан Поп като херцога на Мантуа и два пъти носителя на оперния “Оскар” (International Opera Awards) за най-добър баритон - монголеца Амартувшин Енхбат в ролята на Риголето. Това ще стане броени дни преди Орен да дирижира оркестъра на Софийската опера и балет, който ще съпровожда концерта на една от най-големите оперни певици в света - Асмик Григорян.

Не по-малко известната в света на балета примабалерина на Държавния берлински балет - украинката Яна Саленко,

ще е Одета-Одилия в третото представление на “Лебедово езеро”

в края на октомври. Като принц Зигфрид ще ѝ партнира шведският балетист Кале Уигъл, който също е солист в Берлин. Забележителното в този спектакъл е и че Цецо Иванов ще се превъплъти в злия магьосник Ротбарт за първи път от много време - една доста предизвикателна роля, а шутът ще е Симеон Атанасов.

Двете оперни премиери този сезон са “Селска чест” и “Палячи” през октомври и дългоочакваната постановка на “Макбет” през февруари догодина.

Ще има само една балетна премиера - “Гордост и предразсъдъци” по едноименния роман на Джейн Остин.

Това е третата поред постановка, която прави в София хърватският хореограф и режисьор Лео Муич, който отново като във “Великият Гетсби” е компилирал музика от различни композитори, но този път и от различни епохи.

За сметка на единствената балетна премиера в афиша, за радост на публиката, са вкарани всички класически балети от репертоара: “Корсар”, “Жизел”, “Дон Кихот”, “Пахита”, “Баядерка”, “Спящата красавица”, “Лешникотрошачката” и “Лебедово езеро”, както и много посещаваните “Великият Гетсби” и “Зорба гъркът”.

Този сезон операта няма да загърби и наскоро поставените “Адриана Лекуврьор”, “Фалстаф”, “Вълшебната флейта”. Те, както и “Турандот”, “Пепеляшка” на Росини, “Дон Паскуале”, “Дон Карлос”, “Травиата”, “Евгений Онегин”, “Електра” и “Мадам Бътерфлай” ще се играят от септември до май. Юни отново е посветен на Вагнер, като новата постановка е на “Нюрнбергските майстори певци”.