Отдавна знаем, че логическите игри не са просто забавление. Докато са в игровия свят, децата се учат неусетно на концентрация, аналитично и критично мислене, но също така на търпение и умение да решават проблеми. Тези ключови когнитивни и емоционални умения ще им бъдат от полза и в живота на възрастни.

Но какви логически игри да изберем за детето? Ако са твърде сложни за него, ще го обезкуражат. Ако са прекалено лесни, ще се откаже от тях. За щастие, експертите по детско развитие могат да помогнат, като определят възрастови граници, според които да изберете правилното предизвикателство. Ето какво ще ви кажат те.

За деца от 3 до 5 години (Предучилищна възраст)

Мислите ли, че дете на тази възраст е твърде малко, за да решава загадки? Не и ако подберете подходящите, съобразени с техните развиващи се способности.

В този период то се учи на основните връзки между обектите и няма да може да се справи с шах, но все пак познава достатъчно цветове и форми, за да се научи да ги подрежда.

Ако искате да предизвикате малкия умник, вземете му предмети за сортиране по цвят, форма или размер: пъзели с най-много 24 парчета или кубчета, които да подрежда по даден модел.

Нека заниманията бъдат кратки, 10-15 минути, а частите – цветни, за да задържат вниманието на детето, но и да му дадат време да реши предизвикателството и да усети насладата от победата си.

За деца от 6 до 9 години (Начална училищна възраст)

В началното училище детето умее доста по-сложни неща. То чете, смята и може да се справя с по-сложни структурни правила. Може също така да разрешава по-трудни загадки и да планира как да постигне целта си. В този период започват да се развиват усилено логическото мислене и способностите да анализира.

За да го забавлявате и обучавате с лекота, можете да му предложите сукоду с картинки или прости числа, както и логически игри с лесни стратегии от типа на „Не се сърди, човече“ или дама. Ако му предложите мемори карти или за съчетаване на двойки, ще развиете и наблюдателността, и краткосрочната му памет.

За деца от 10 до 12 години (Прогимназия)

Навлизаме във възрастта на абстрактното мислене и още по-сложните решения на по-трудни задачи. За да го научите да се справя с предизвикателства, помогнете на детето да развива стратегическото си мислене, да предвижда ситуации и ходове на противника, да анализира и дори да се самодисциплинира. Сега е моментът да го сложите пред дъската за шах (въпреки че може да научи правилата и по-рано). Таблата и по-простите класически игри с карти също са добра идея и могат да бъдат интересни в тази възраст. Опитайте също по-сложни видове судоку и пъзели, както и образователни приложения, които стимулират логическото мислене.

За тийнейджъри (Гимназия)

Ако успеете да отнемете телефона на опърничавия тийнейджър, можете като алтернатива да му предложите най-сложните стратегически и абстрактни логически игри. На тази възраст може да стане шахматист дори на състезателно ниво, да пробва дълбоката си концентрация с кубче на Рубик или „Го“. Някои настолни семейни игри (като Catan или DiXit) могат да му помогнат да развие и уменията си за преговори или работа в екип. С две думи, това дете може да е достоен опонент за вас, който може да ви изненада с нестандартно мислене и ходове, въпреки че понякога все още може да допуска грешки или да не преценява правилните ходове.