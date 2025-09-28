Само преди година Филип Донков свири в парка, вече е любимец на две големи сцени

15-годишният софиянец с класическата китара спечели наградата на публиката на "Бургас и морето" Филип свири на китара от 9 години

Само на 15 години е, а вече е любимец на 2 големи сцени. В тазгодишния сезон на “България търси талант” Филип Донков се появи пред публиката и журито с изпълнение на класическата си китара, като изсвири Grand Overture на Мауро Джулиани. Част от публиката вече го познаваше, а журито в което са Юлиан Вергов, Николаос Цитиридис, Галена и Катето Евро бе приятно впечатлено от музикалния талант на момчето. “Аз няма да скрия... ти знаеш, че съм голям твой почитател... Ти наистина си голяма звезда и страшно много хора те харесват. Още по-впечатляващо е, че са от всякакви възрасти, а не само тийнейджърки и красиви момичета”, казва му самият Вергов

По поръчка на Катето Евро Филип зарадва публиката с още едно изпълнение, този път с пеене. Той изпя песента A man's world на Джеймс Браун и цялата публика стана на крака. Галена му пожела “никога славата да не го прехвърли в някоя друга планета и да не се главозамае” и цялото жури единодушно изпрати Филип към следващия етап на надпреварата. Филип свири на китара от 9 години

Конкурсът “Бургас и морето”

Преди няколко месеца Филип спечели награда на публиката след участието си в 42-ото издание на конкурса “Бургас и морето”. След последното издание на “Златния Орфей” през 1999 г. той се превръща в най-известния и авторитетен поп конкурс в България.

Там Филип се явява с нагласата да покаже ново парче - песента “Спомен от преди”, написано заедно с Георги Милтиядов, по текст на Ружа Матеева. Никой не очаква, че публиката ще избере именно него за свой любимец, дори самият той: “Не го очаквах... отидох със съвсем друга нагласа, да покажа себе си и една прекрасна песен”, казва Филип.

Той е благодарен и щастлив. “Наградата на публиката е най-важната. Тя е най-обективна и публиката винаги ще те оцени най-справедливо”, разказва той. За едно петнадесетгодишно момче да застане редом до имена като Тони Димитрова и Орлин Горанов, е повече от чест.

Филип, разбира се, усеща тежестта и отговорността след тази награда и обещава да надгражда таланта си.

Класическата китара

Историята на Филип с музиката е дълга въпреки крехката му възраст. Страстта му към музиката е родена още в ранните години. Родителите му са насочили цялата му детска енергия към смислено занимание. Те го записват в музикално училище - НМУ “Любомир Пипков”, където първоначално се учи на барабани, а след това преминава към класическата китара – инструмент, който се превръща в негово основно оръжие на сцената. “Влюбен съм в това да излизам пред хора. Сцената е мястото, където се чувствам у дома си”, казва той.

През деветте си години професионално обучение той израства под крилото на учителя си по китара Тошо Димитров, а по-късно започва вокална подготовка при Мариям Мовсесян.

Хората масово се запознават с Филип и таланта му, след като той и негов приятел - Васил Желев, стават много популярни в ТикТок и инстаграм. Миналото лято Филип заминава за Варна, където решава заедно с Васил да започнат да свирят в парка. После научават, че техни видеа трупат популярност в социалните мрежи, най-вече изпълнението им на песента “Богатство” на “Тангра”, което достига милиони гледания.

Така започват да търсят Филип от различни медии, но за него това не е нещо ново. “С класическа китара съм имал изяви и интервюта отпреди да избухна в ТикТок. Много е вълнуващо - обичам да съм пред камера, особено когато хората отсреща са готини... Интервютата стават като разговор с приятел.”

Истинският пробив на младежа идва с песента “Искра”

Тя се ражда след победа в онлайн конкурс, където Филип печели първо място с резултат от 98,9 точки и получава наградата да запише песен в студио с безплатна дистрибуция. Първоначално той приема наградата с известен скептицизъм. “Казах си: това е много хубаво, но кой ще ме слуша освен моите роднини, близки и приятели.” Съдбата обаче има други планове. “Искра” се превръща в първото му официално парче, а съвместната работа с продуцента Искрен Тончев му доставя допълнителен професионализъм.

Успехът на “Искра” отваря нови врати за младия певец. Филип започва да участва в концерти на известни български изпълнители, споделя сцена с Орлин Павлов, D2, Дичо, подгрявал е и група P.I.F.

Направи и първия си самостоятелен концерт през февруари. Младежът участва и на церемонията на наградите на БГ Радио, където излезе преди всички големи певци и направи свой миниконцерт. “Там не се притеснявах толкова много. Но това е интересното, че зад кулисите бях страшно притеснен и в момента, в който стъпих на сцената, някак си се освободих и се почувствах себе си.” На снимката - младият певец е на своя първи самостоятелен концерт.

Самата сцена остава неговото истинско вдъхновение. Той признава, че тръпката е огромна – независимо дали пее пред петдесет души, или пред петнадесет хиляди. “В момента, в който кракът ми стъпи на сцената, се успокоявам и се чувствам свободен”, казва Филип.

Филип мечтае да излезе извън границите на България и да прослави родината си на международна сцена. “Важно е артистът да не се капсулира, за това е музиката - езикът, който всеки разбира, без да говори”, казва младият изпълнител.