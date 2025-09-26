ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Метъл легендата Роб Халфорд от Judas Priest се омъжил тайно за приятеля си

Роб Халфорд. Снимка: Инстаграм Роб Халфорд

Хеви метъл легендата Роб Халфорд от Judas Priest се е омъжил тайно за дългогодишния си приятел. Фронтменът на групата и половинката му Томас са се венчали през декември миналата година, разкри самият певец в подкаста Queer the music. Двамата са заедно от близо 30 години, след като предишния приятел на Халфорд се самоубива. 

До този момент Томас многократно е отказвал да се омъжи за Халфорд, защото е от консервативния американски щат Алабама. Изненадващо, наскоро именно той е предложил брак на легендарния певец. Двамата са се венчали на церемония в Канкун, Мексико.

Роб Халфорд публично призна, че е гей в началото на 90-те години по MTV. Той е eдин от малкото хора в хеви метъла, разкрили различна сексуална ориентация.  

Роб Халфорд. Снимка: Инстаграм Роб Халфорд

