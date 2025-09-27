Страст от пръв поглед събра Даниел Петканов и Глория Петкова, тя се разведе заради него

След участието им в "Traitors: Игра на предатели" бившият тв водещ и риалити звезда призна: "Заедно сме!"

Истина е! Даниел Петканов, бившият тв водещ, риалити звезда и бивш съпруг на модела и инфлуенсърка Александра Богданска, и Глория Петкова, също моделка, са заедно.

Петканов за първи път афишира любовта си на червения килим при представянето на шоуто “Traitors: Игра на предатели” преди дни. “Заедно сме”, обяви той изненадващо пред журналистите, след като слуховете за това вече обикаляха.

За увлечението си Петканов намекна при участието си в “Тази събота и неделя”, малко преди старта на предаването, като заяви, че има новина, свързана с интимния му живот, която не може да издаде. Но е много щастлив.

Сега вече не крие, че причината за щастието е предишна участничка във “ВИП Брадър” през 2016 г. - Глория Петкова, която тогава влезе с визитка на успешна манекенка извън страната и неуспешна студентка с една година философия в Софийския университет.

Гло, както близките ѝ я наричат, е също толкова скандална, колкото самия Дани

В къщата на “Брадъра” тя направи нервна криза, изпокара се с певицата Емануела, надпреварваше се с кака Лара и Ирина Тенчева и бе една от първите изгонени.

Лудия репортер, както наричаха Петканов, също е добре познат с динамичния си живот и често противоречиви решения. Двамата, изглежда, са намерили общ език, а характерите им се “мачват”, както се казва в тези среди.

Любовта им пламнала изведнъж по време на участието им в “Traitors: Игра на предатели”. На премиерата на предаването двамата демонстрираха близост, седнали един до друг и в добро настроение. Глория дори бе взела дъщеря си Анабел, за да види мама на екрана. Петканов също има дете - синът им с Богданска този месец стана първокласник.

Близки до новата двойка твърдят, че Петкова се е развела официално в началото на тази година, тъй като отношенията със съпруга ѝ - варненския бизнесмен Методи Велинов, от доста време не вървели, а тя вече си паднала по Дани Петканов. Глория с бившия си - Методи Велинов

Моделката и по-възрастният от нея Методи в началото били просто приятели. Тя прескачала от връзка във връзка и не обръщала внимание на напористия господин, който още тогава ѝ свалял звезди.

В един момент останала без приятел и на един купон той за пореден път проявил своя свалячески подход, но този път съдбата му се усмихнала. А това, че са приятели от дълго време, всъщност спомогнало за щастливата им връзка след това.

“Най-хубавата изненада в живота ми беше на рождения ми ден преди години, когато съпругът ми ме събуди с бутилка скъп алкохол. После ме качи в колата и отидохме на летище, където се качихме на малък самолет.

Пилотът ми даде да управлявам самолета

и всичко това, докато пия. И точно над Седемте рилски езера - в едната ръка държа бутилката, а с другата управлявам самолета. Не знам как оцеляхме. Бог ни е пазил! След това отидохме в хотел с уникална тераса с много красива гледка. Цялата стая беше в рози и ме посрещна под музиката на Шопен, която обожавам. Очакваше ни огромна маса с гурмета и по някое време падна на колене и ми предложи брак. Такова нещо никой не е правил за мен”, разказва Глория за началото на любовта със съпруга си. Следва брак с него и раждането на червенокосата Анабел.

Дани Петканов също има интересна история. Никога не е имал намерение да се занимава с телевизия. Бакалавърската му степен е по “Политология” от УНСС, а магистратурата - “Маркетинг”. Намира себе си за доста хубав и атлетичен, затова два пъти се явява на ежегодния конкурс “Мис и Мистър УНСС”. Точно там се запознава с Милен Цветков, който го кани да репортерства в предаването му. През 2009 г. Петканов става втори, но на следващата година грабва титлата “Мистър”. За кратко успя да стане едно от най-скандалните и запомнящи се тв лица. А прякорът му се родил след един негов тв експеримент, в който целунал абсолютно непознато момиче на Попа (популярно място за срещи в София - б.р.). Във видеото момичето се съгласява да направи нещо “лудо с лудия репортер”.

Като репортер в “Часът на Милен Цветков” той зарязва Александра Богданска с думите: “Една майка толкова силно изкрещя на хлапето си “Остави тоя боклук, бе”, че изоставих приятелката си”, написани в мрежите. Името на Алекс се чу, след като тя стана носител на титлата “Мис национален отбор”. Петканова е дъщеря на Милан Богдански - бивш политик от БСП. Петканов с бившата си - Александра Богданска

Зарязал я, след като открил в телефона ѝ доказателства, че му е изневерявала,

и то неведнъж. “Имам снимки, клипове и чатове от нейния телефон, които потвърждават това, което пиша. Викали са я в хотелски стаи, пращали са ѝ шофьори и таксита да я вземат”, твърди Петканов в мрежите. “Чувствам се използван, наранен и обиден”, допълва писанията си. Тогава той извади на показ цялата си любовна сага. А Богданска след разкриването на изневерите ѝ стигнала до тежка депресия на успокоителни. Моделката сама повикала “Бърза помощ”, разказва колежката й Маги Вълчанова.

Месеци след раздялата им двамата влизат във “ВИП брадър” по идея на продуцентите, за да се сдобрят. (Днес Алекс е водеща на “Биг брадър” по Нова тв заедно с Башар Рахал.) Излизат оттам като брачна двойка - женят се, а свидетели са съквартирантите. Две години след това стават родители на малкия Габриел. Окончателен край на връзката им, започнала през 2016 г., слага разводът през февруари 2022-а. “В раздялата ни няма намесени трети лица и причината е възможно най-тривиалната - различия в характерите. Не успяхме да ги преодолеем”, обясняват двамата.

“Вторият шанс в любовта, който си дадохме, е изключително успешен. След като се оженихме, 5 години живеехме като семейство, любовта ни отново се възроди. Приемам това за невероятен успех, защото благодарение на това събиране и тази любов се появи нашият син Габриел, което е може би най-големият успех в моя личен

живот”, споделя тогава Петканов. После дълго разказваше, че не търси жена, защото в момента иска да се развива професионално. Явно до момента, в който влиза в “Игра на предатели” и се влюбва от пръв поглед в Глория.

Умната и щура красавица ще навърши 34 г. след две седмици. Тя навлиза в модния свят още на 15, обикаля световните столици, дефилирала е и за Жан-Пол Готие. Завършва Художествената гимназия, пробва в Софийския, но се отказва, а след това заминава да учи мъжки моден дизайн в Лондон, където живеят родителите ѝ. Виждали сме я в киното - участва във филми като “Безкрайната градина” и “Семейни реликви”. Като диджей пуска ъндърграунд сетове в софийските клубове, а през 2024 г. създава платформата Club Moda, която подкрепя български дизайнери.

“В момента съм щастлива и спокойна. Това е важно за мен”, каза красавицата, след като влезе в шоуто “Traitors”. И тепърва ще показва какво може.