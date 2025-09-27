Щипка канела за пълно щастие - след Баян Камелия вече има и Касия

Звездата изненада всички с новината за дъщеричката, през годините с мъжа ѝ Цветин минаха през 12 опита инвитро

Камелия, гушнала бебе в розово одеялце, в прегъдките на мъжа си, който държи сина им - с такъв кадър фолкпевицата обяви в Деня на Независимостта, че е станала майка и на момиченце. “На този хубав празник искам да ви споделя, че вече сме четирима. Добре дошла, Касия! Бъди здрава и щастлива. Обичаме те”, написа тя към снимката, на която с Цветин позират с двете дечица и излъчват пълно щастие.

И за радостта да прегърнат Баян звездата на фолка избра да съобщи навръх празник - на Великден преди две години. А по-късно призна, че синът им е роден от сурогатна майка, което е последната надежда на хиляди семейства като тях, минали през болката и страданието да не успеят с асистирана репродукция. Предполага се, че сега и Касия е плод на сурогатно майчинство.

Името на дъщеричката им има гръцки и латински корени, в много култури се приема като символ на благородство и красота, а също така се асоциира с канела

Може да означава и “чиста”, свързва се с упоритост. Освен това има вечнозелено растение, което се казва касия.

Малко след като сподели, че е благословена със сина си Баян, 54-годишната днес Камелия разказа и че след десетилетия заедно с мъжа до нея тайно са се оженили. Всъщност двамата с Цветин го направили като част от дългия път към мечтата за дете, когато за една от процедурите в Турция бил нужен брак. Сключват го през 2022 г. Обмисляли и варианта осиновяване.

“Предприехме нужните стъпки за това. В програмата сме. Не ни се обадиха, въпреки че имат нужните условия, интелигентността, възпитанието и възможностите да сме родители. За жалост, не ни избраха”, изповяда тя пред Алекс Сърчаджиева по-рано тази година. Заради това ѝ признание сега някои веднага заподозряха, че Касия може и да е осиновена, защото на снимката, макар да се вижда съвсем малко от нея, не приличала на новородено бебе.

Камелия преминава през 12 инвитро опита. През много болка - и емоционална, и физическа, дълбоко разочарование. Преживява няколко спонтанни аборта, един от които се случва точно на рождения ѝ ден. Оказало се, че тогава бременността ѝ дори била с близнаци.

В България сурогатството още не е разрешено, докато в други страни - като Украйна, процедурата е легална. “Това е опция, която се явява последна надежда - крайна възможност за много жени”, заговори открито звездата пред Сърчаджиева в “Животът по действителен случай”. Напомня, че има жени, които заради сърдечен проблем или след онкозаболяване нямат никакъв друг шанс.

“При мен имаше риск - трябваше да избера между живота си и бременността”,

откровена бе тя. И тъй като у нас продължава да липсва всякаква достоверна информация, двамата с Цветин с готовност помагат с такава и на други двойки.

Появата на Баян променя изцяло живота им. Името предлага таткото, по това време върви българският сериал “Войната на буквите”, в който Баян е главният герой. Цветин е и пръв помощник за бебето, от първия ден го къпе.

“В нощните часове, когато спи - мама ще работи, а когато се събуди, мама ще е до него. Така че няма да му липсвам. Има прекрасни баби, които могат да помогнат през времето, докато аз съм на работа”, разказва тя как вижда кариерата си след появата на сина ѝ. Камелия и Цветин празнуват рожден ден на сина си Баян.

Момченцето е родено в чужбина заради забраната на сурогатството у нас. А за всички писания но неин адрес прочутата му майка отсича: “И от утре да започнат да пишат други нелепости - аз знам коя е истината и тези писаници не стигат до мен.”

Камелия споделя живота си с половинката си Цветин вече повече от 25 г. Дългогодишният им съюз е пример за стабилност, доверие и подкрепа - рядък случай в средите на попфолка. И именно тази подкрепа е помогнала на Камелия да премине през трудностите по пътя към родителството.

Първата им среща с Цветин е още когато двамата са невръстни деца

- тогава той е едва на 3 г., а тя - на 7 г. Били съседи в Чипровци. Когато порастват, пътищата им отново се пресичат, но тогава изпълнителката вече осма година си има сериозен приятел. Все пак признава, че “го е харесала от пръв поглед”.

Камелия е една от най-обичаните попфолк изпълнителки у нас. Започва още на 11 години като солистка в училищния хор. Печели титлите “Мис Чипровци” и “Мис Монтана”, а малко по-късно се класира шеста на конкурса “Мис България”

Всичко това ѝ отваря вратите към музикалната сцена. Първоначално пее на сватби и кръщенета, а след това се присъединява към оркестър “Северняци”.

През 1997 г. подписва договор с музикална компания “Пайнер”, което бележи началото на професионалната ѝ кариера. Нейни хитове като “Огън момиче”, “Няма да се предам” и “Луда по тебе” я изстрелват сред водещите имена в поп-фолк жанра. И не само - да си припомним как през 2024 г. Новак Джокович сам запя любимата си “Луда по тебе" на тенис корта, след като диджеят отказа да изпълни музикалното му желание и да пусне хита в “Арена София”. След това Ноле и Григор Димитров имаха запомняща се вечер в клуб, където пяха на воля парчето заедно със самата Камелия. Джокович ѝ паднал на колене, а тя го целунала по челото. Камелия пък подарила за спомен на Гришо и Ноле пана с мотиви от чипровски килими.

Както в живота, така и в кариерата си певицата действа смело. През 2014 г. напуска “Пайнер” и основава собствена музикална компания, чрез която продължава да издава нови песни и клипове като “Неповторим”, “Дай го двойно” и “Минута живот”.

През 2017 г. блондинката стана треньор в музикалното риалити “Гласът на България”, а по-късно води собствено токшоу. Въпреки че не спира с музиката и участията по клубове, тя успява да съчетае кариерата си с новата роля на майка. А щастието им с Цветин вече е пълно, защото имат и Баян, и Касия.

