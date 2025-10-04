Мидидължини и едри бижута в Седмицата на модата в Ню Йорк

Показаха и мъжки колекции, в които се смесва спортната с елегантната визия

СНИМКА: РОЙТЕРС Минижупите едва ли ще излязат от мода, но със сигурност през следващата година ще са на втори план. Това се видя по време на представянето на колекциите за сезон пролет-лято 2026 г. в Седмицата на модата в Ню Йорк. Силуетите се удължават видимо - най-актуални са мидитоалетите, но се лансират и варианти до глезена, както и модели, които се влачат по земята. Панталоните са широки, провиснали и с ниска талия.

Calvin Klein откриха своето ревю с дълги рокли без презрамки в сиво, бежово и ледено синьо. Формите изглеждаха семпли, без излишна украса, но с отношение към кройката. Khaite предложи колекция, която демонстрира колко изразителна може да бъде строгостта – рокли с издължени корсети, палта с добре оформени рамене и поли с подчертана структура. Брандът залага на неутрални цветове - бяло, черно и пясъчни тонове, с една-единствена ярка нишка - наситено червено, почти пурпурно, което проблясваше като допълнителен елемент при саката.

Една от интересните визии на Tibi бе риза с обем в раменете, носена върху шорти с дължина до коляното, а широк кожен колан завършваше ансамбъла. “Обичам да смесвам силуети, модата трябва да изненадва и да кара човек да се чувства жив”, обяснява креативната директорка Аманда Уолс. Цветовете в колекцията се редуваха - пепел от рози, каки, маслиненозелено и лимоненожълто, съчетано с мека сива основа. Всичко това създаваше усещането за “анти-костюм”, или по-точно – костюм за нов тип работеща жена, която иска комфорт, но не и компромис със стила.

Майкъл Корс заложи на вечната американска елегантност – със сламени тонове, ленени костюми и рокли, напомнящи на модата от 60-те години. “Вярвам, че класиката никога не излиза от мода, но винаги може да бъде пречупена през съвременната реалност”, казва самият Майкъл Корс. Ралф Лорън също предложи класика, но я пречупи през призмата на барок и уестърн – златни детайли, кожени акценти, бродерии, които се съчетаваха с бели ризи и вечерни поли.

СНИМКА: РОЙТЕРС СНИМКА: РОЙТЕРС Много от дизайнерите заложиха на текстурата като основен изразен език. Altuzarra изуми с рокли, обшити с пера, които падаха по гърба като криле. “Перата са за мен символ на лекота и свобода, но и на сила – като птица, която избира да лети”, споделя Джоана Мъск, дизайнер и основател на Altuzarra. Друга визия включваше пола от ресни, която при всяка крачка се движеше ефирно. Прозрачността също беше на почит – но не в евтин, буквален прочит. Collina Strada например предложи слоеве от органза върху памучни основи с принтове на детски рисунки и послания, изписани върху ръкави.

СНИМКА: РОЙТЕРС СНИМКА: РОЙТЕРС Цветовата палитра беше богата, но прецизно подбрана. Синьо с оттенък на тюркоаз се появи почти във всяко ревю, в комбинация със сиво, бяло или розово. Вниманието към червеното е като акцент - червени токчета към бежова рокля, червен колан върху кафяв костюм, червена яка на риза с флорален десен. Също така нестандартни комбинации от цветове, които доскоро се смятаха за несъвместими, се появиха в много от колекциите. Показани бяха съчетания на розово с маслиненозелено, както и лилаво с керемидено.

СНИМКА: РОЙТЕРС Що се отнася до аксесоарите, бижутата догодина категорично ще бъдат много масивни, в XXL версия ще бъдат и коланите. Показаните модели бяха с големи метални катарами или сребърни висулки. Кърпите за глава бяха вързани по нов начин, не под брадичката, а странично, като част от прическата. Миничантичките, окачени на верижки, с форма на сърца, кръгове или панделки, са красив, но непрактичен аксесоар, защото в тях може да се сложи само едно червило.

Сред принтовете доминират точките, понякога като цялостна щампа, има и само като детайл на ръкава.

Интересно бе и присъствието на балон-силуета – панталони и ризи с подчертани обеми, особено около ханша и раменете. При Prabal Gurung това беше използвано за създаване на почти архитектурен ефект – блузи, които сами създават силуета на пясъчен часовник, без нужда от колан.

В мъжките колекции се смесват спортни и елегантни стилове. СНИМКА: РОЙТЕРС В Седмицата на модата в Ню Йорк бяха показани тенденциите за догодина и в мъжкия гардероб. Силно влияние върху облеклото има спортът. Шорти с широки крачоли, дишащи материи и силуети, вдъхновени от футболни фланелки, ръгби екипи и колежанското облекло, доминираха подиумите. Дизайнери като Todd Snyder и Willy Chavarria интерпретираха класическите спортни елементи през призмата на елегантността – с вталени якета, изчистени линии и внимателно подбрани палитри. Jonathan Simkhai впечатли с изчистени визии, вдъхновени от крайбрежния начин на живот - потници и жилетки с лека текстура и материи.

Докато неутралните тонове като бежово, сиво и бяло останаха основа, ярките цветови проблясъци изиграха ключова роля. Червено, зелено и синьо се появиха като акценти, които освежават иначе семплата визия. В някои колекции, като тази на Raul Penaranda, бяха използвани прозрачни и полупрозрачни материи.

Трансдъщерята на Илон Мъск се качи на подиума

СНИМКА: РОЙТЕРС Транссексуалната дъщеря на Илон Мъск - Вивиан Уилсън, дефилира в ревюто на Chrishabana по време на Седмицата на модата в Ню Йорк. Тя откри дефилето и се превърна в звездата на вечерта. 21-годишната отчуждена дъщеря на милиардера се появи с полупрозрачна бляскава рокля, изработена от тънки кожени ленти, съединени с безопасни игли и метални верижки.

Вивиан Уилсън е родена като момче с името Ксейвиър и има брат близнак. Двамата се появяват след инвитро процедура от първия брак на Илон Мъск с канадската писателка Джъстин Уилсън. Преди близнаците двойката има друго дете, но то умира в съня си едва на 10-месечна възраст. А след близнаците отново с инвитро процедура в семейството се появяват още три деца.

Вивиан официално променя името си през 2022 г., вземайки моминското име на майка си. С Илон Мъск са в лоши отношения и непрекъснато си разменят обиди през медиите.