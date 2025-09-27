6 прочути двойки, които откриха любовта на 70+

Те залагат на максимата, че възрастта е само цифра, а не състояние на духа

За любовта възраст няма, гласи познатата сентенция. И е възможно да я открием на 50, 60, и даже на 70 г. Звучи оптимистично, но не особено реалистично, затова мнозина на тази възраст се отказват да търсят личното щастие дори и да се чувстват самотни и без емоционална подкрепа до себе си.

"Открих голямата любов на 72 г. и отново се почувствах жива", признава жена, намерила сродната си душа след 2 неуспешни брака и години живот за един.

В изолацията след пандемията явлението започна да се разраства. Хората изведнъж осъзнаха, че животът е твърде кратък, за да бъде пропиляван в нещастие и затваряне в себе си. Увеличаващата се глобална продължителност на живота даде на побеляващите коси усещането, че годините са само цифра, но не и състояние на духа. И някои от онези, които имаха куража да отворят сърцата си, да излязат от инерцията и да не занемаряват социалните си контакти, независимо че вече са в третата възраст, получиха шанса да доживеят дните си с някого, с когото се чувстват щастливи.

Любовта в зряла възраст е много по-различна от трепетите на младостта. Тук не става въпрос за онези мъже и жени, които четкат егото си с много по-невръстни партньори. А за двойки, при които страстта отстъпва място на общите интереси и занимания, на приятната компания, на пътуванията, на пълноценното общуване, на споделените усмивки, подкрепата и честността.

Статистики показват, че 30% от жените и 15% от мъжете над 65 г. имат шанса да намерят своята подходяща нова половинка. Но основното условие за това е да са проактивни, казват специалистите. Те съветват хората, наближаващи 70-те, да изяснят точно какво очакват от една нова връзка, да запазят физическото и емоционалното си здраве, да преодолеят инстинкта си за отхвърляне, да са отворени за нови преживявания, да останат позитивни и търпеливи и дори да опитат онлайн запознанствата.

Особено мотивиращо е, когато пред очите има примери. Те са световноизвестни, папараците преследват всяка тяхна стъпка, но това не им попречи да повярват в шанса на зрялата любов.

Мартин Шорт влюбен като гимназист, пуска тайни есемеси на Мерил Стрийп

Една от най-неочакваните холивудски любовни истории е тази на Мерил Стрийп и Мартин Шорт. На 76 г. легендарната актриса, която скоро отново ще е на екран в дългоочакваното продължение на "Дяволът носи Прада 2", вече не крие връзката си с комика, който e неин връстник. През март 2025 г. стана ясно, че двамата са романтично обвързани "поне от около година" според медиите, макар те самите да твърдяха, че очевидната им близост е само добро приятелство. Папараците започнаха да ги следят от церемонията за "Златен глобус" през 2023 г., когато двамата седяха един до друг, коментираха оживено, смееха се и изглеждаха напълно погълнати един от друг. Любовта, не по-малко изненадваща за тях, както и за феновете, ги сварила на снимачната площадка на комедийния сериал "Убийства в сградата". Оттогава двамата са неразделни и дори плъзнаха слухове за предстоящ брак.

Съвсем наскоро Селена Гомес, която също е част от екипа на този сериал, разкри, че по време на церемонията за последните награди "Еми" Мартин е писал есемеси на Мерил, която не е била в залата. Запитан наскоро за работата си с нея, комикът не скри възхищението си: "Тя е толкова непринудена. Не носи на снимачната площадка нито една от 21-те си номинации за "Оскар".

Стрийп, която е печелила статуетката 3 пъти досега, губи любовта на живота си Джон Казале, когато е на 29 г. Актьорът, който остава запомнен с ролята си на Фредо Корлеоне от "Кръстникът", умира от рак на белите дробове през 1978 г. Следва бърз брак със скулптора Дон Гъмър, от когото актрисата има 4 деца. Семейството им изглеждаше едно от най-непоклатимите в Холивуд, когато за потрес на мнозина през 2023 г. изтече новината, че киноиконата и съпругът са разделени от 6 години. Сега обаче Мартин Шорт върна щастливата усмивка на лицето на именитата си колежка.

Сър Пол Маккартни загуби съпруга от рак, но се възроди до оцеляла от болестта

Когато сключва брак с третата си съпруга Нанси Шевъл, сър Пол Маккартни е на 69 години. Е, тя е със 17 г. по-млада, но все пак по онова време е на 52. Бракът им, сключен през 2011 г., продължава вече 14 г. Сред най-невероятните фалшиви новини около тях в последно време бе, че Нанси е бременна на 66 години.

Истина е обаче, че рицарят на Британската империя, който и след разпадането на "Бийтълс" продължи да твори прекрасна музика, и бизнесдамата, са обединени от огромната си любов към добрите концерти и от сходния си начин на живот. Както казва тя: "Той не обича прекалено активния социален живот, нито пък аз". За сметка на това, когато са на почивка, харесват да се разхождат заедно сред природата и особено на морския бряг, да карат велосипеди и да четат около басейна. Малко преди сватбата им близки споделиха, че между тях цари "правилната химия, те са спокойни и оптимистични за бъдещето". И явно е така, след като на 83 и 66 г. продължават да са заедно и изглеждат все така щастливи. Преди няколко месеца легендарният музикант сподели: "Ние разговаряме много. Наслаждаваме се на всяко хранене, защото обичаме да готвим. Понякога заедно гледаме нещо по телевизията, преди лягане аз винаги чета, а Нанси гледа сериал. Ние сме като всяка нормална двойка".

Обожаван от момичетата като член на една от най-великите банди, Пол Маккартни има два предишни брака. Първият е с Линда Ийстмън, която е негово второ аз. Започнала кариерата си като фотограф на музикални знаменитости, тя става част от групата "Уингс", която Пол сформира след разпадането на "Бийтълс". Двойката има 4 деца и е заедно в добро и зло до нейната смърт през 1998 г. от рак на гърдата. Маккартни признава, че я е оплаквал цяла година.

Разводът с втората му съпруга Хедър Милс е отровен от конфликти и скандали. Въпреки че имат дъщеря, двамата се разделят през 2008 г. и тя получава обезщетение от над 50 млн. долара.

По ирония на съдбата втората голяма любов на сър Пол след Линда - Нанси, е оцеляла от рак на гърдата. Бизнесдамата, която е вицепрезидент на притежавана от семейството голяма транспортна компания, e създателка на фондация за борба с болестта.

През февруари Бил Гейтс за първи път призна, че има "сериозно гадже" – Паула Хърд

"Късметлия съм, че имам сериозна приятелка на име Паула." Това обяви за първи път в тв интервю през февруари тази година съоснователят на "Майкрософт" Бил Гейтс. Подобно на повечето си колеги милиардери техномагнатът, който след месец ще навърши 70 г., е изключително дискретен за личния си живот. Затова и връзката му с 63-годишната Паула Хърд се развиваше без бързане и поетапно. Двамата се познават отдавна покрай общата им страст към тениса, но взаимните им симпатии се пораждат преди 3 години. Публичния си дебют като официална двойка те направиха едва миналата година, като едно от събитията, които посетиха заедно, бяха летните олимпийски игри в Париж.

Говорейки за Паула, човекът, който в момента притежава състояние от около 124 млрд. долара, признава, че на 69 г. се чувства изключително щастлив в личния си живот. В продължение на 27 години богаташът споделяше живота си с Мелинда Гейтс, с която има три деца. Обявяването на развода им през 2021 г. предизвика истински шок. Преди време милиардерът се осмели да признае, че раздялата е била грешка, за която най-много съжалява.

Паула Хърд пък е вдовица на бившия главен изпълнителен директор на "Оракъл" и "Хюлет-Пакард" Марк Хърд и е майка на двете му деца. Паула се занимава с организация на бляскави частни, корпоративни и благотворителни събития и е известна като щедър филантроп.

Преди връзката на Гейтс с нея да стане публична, той обяви пред Би Би Си, че се надява отново да намери любовта, защото "не е робот".

Лиъм Нийсън и Памела Андерсън бяха обвинени, че симулират любов. Tя: Не е имало мръсна игра

Слуховете, че 73-годишният Лиъм Нийсън и 58-годишната Памела Андерсън са нещо повече от екранни любовници, плъзнаха това лято, когато двамата направиха промоционална обиколка за новия си филм - римейка на криминалната комедия "Голо оръжие". По време на турнето нежните жестове между двамата не останаха скрити - свенлива целувка по бузата от нейна страна, прегръдка през кръста от негова и признание, че е "лудо влюбен". Някои фенове се радваха на този изненадващ романс, но други се питаха: дали пък не става въпрос за създаване на умишлен интерес, за да се продадат повече билети за филма? Още повече че двамата замесени нито потвърдиха, нито отрекоха мълвата. После дойдоха обвиненията на медиите, че цялата любовна история е скалъпена от PR екипа на продукцията. Според информациите след турнето и премиерата на "Голо оръжие" Нийсън и Андерсън не са се срещали. Но ето, че на американския филмов фестивал в Довил в началото на септември Памела Андерсън публично заяви: "Не участвам и никога няма да участвам в PR трикове. Това би било смъртна присъда. Аз съм автентично мотивирана. Суеверна съм, когато става въпрос за любов". Някогашната сексбомба, която днес е един от най-активните посланици на естествената красота без грим, добави още, че "не са били играни мръсни игри".

Приближени на двойката издават, че химията помежду им е била истинска по време на общата им работа, но не се е развила в интимна връзка. Нийсън и Андерсън обаче изградили силно сърдечно приятелство, което щяло да е завинаги.

Памела Андерсън в миналото се е заплитала в много объркани връзки. Особено скандален бе бракът с барабаниста на хевиметъл бандата "Мотли крю" Томи Лий, от когото са и двамата синове, днес на 29 и на 28 г. Впоследствие красивата блондинка застава пред олтара още 4 пъти - включително два пъти с играча на покер Рик Саломон. След кратък брак с друг музикант - Кид Рок, тя слага венчалния пръстен и с бодигарда си Дан Хейхърст.

Лиъм Нийсън не успява да прежали съпругата си Наташа Ричардсън, която през 2009 г. загива при нелеп ски инцидент. Семейството също има двама синове. Приписват му различни връзки, но те остават мимолетни.

И това се случва: Тим Бъртън и Моника Белучи се намериха и изгубиха

"С много уважение и дълбока грижа един към друг Тим Бъртън и Моника Белучи решиха да се разделят." С това лаконично известие една от най-красивите италиански актриси и култовият режисьор на готически филми Тим Бъртън обявиха края на двугодишната си връзка.

Когато през 2023 г. се заговори за новата гореща двойка на Холивуд, всички смятаха, че любовта на двамата световно признати творци ще прерасне и в дълго плодотворно сътрудничество на екрана. Така вече се беше случило с предишната актриса фетиш на Бъртън и негова партньорка в живота Хелена Бонъм-Картър, от която той има две деца. 67-годишният режисьор и навършващата в края на септември 61 г. италианска дива обаче успяха да работят заедно по един-единствен филм - черната комедия "Бийтълджус 2".

"Това, което мога да кажа... Радвам се, че срещнах човека, на първо място" - заяви Белучи пред сп. "Ел" по повод на общите им интимни и професионални планове. Това е една от онези срещи, които рядко се случват в живота... Познавам човека, обичам го и сега, когато ще се срещна с режисьора, започва ново приключение. Обичам Тим. И изпитвам голямо уважение към Тим Бъртън." За 60-годишния юбилей на Белучи любимият лично я фотографира за корицата на италианския "Вог".

Двамата били приятели отдавна, но отношенията им се задълбочили, след като тя бе натоварена да му връчи награда за цялостно творчество на фестивала "Люмиер" в Лион през есента на 2022 г. Преди това Белучи имаше дълго съжителство с френския актьор Венсан Касел. По-голямата им дъщеря Дева е модел, а вече и изгряваща звезда на големия екран.

Засега коментарите за причината за края на идилията са малко. Твърди се, че става въпрос за несъвместими различия във всекидневния живот.

След 4 провалени брака Рупърт Мърдок се укроти до биоложката Елена Жукова

И друг милиардер - Рупърт Мърдок, наскоро намери любовта след много опити и бракове. Твърди се, че към женитбите си той се отнася като към бизнеса - с твърда ръка и без особени сантименталности, а най-важното е парите да останат в семейството.

Австралийският медиен магнат е своеобразен рекордьор - той е на 94 г., а за последен път застана пред олтара миналата година. След като предаде империята в ръцете на сина си Лаклан, той вече може да се наслаждава на спокойни старини до любимата жена.

Новата му, пета, съпруга е 67-годишната морска биоложка Елена Жукова. Тя е бивша тъща на един от най-богатите руснаци - Роман Абрамович. Тя е майка на Даря Жукова, за която олигархът беше женен 10 г. Първият съпруг на Елена също е богаташ - петролният магнат Александър Жуков, който живее в Лондон. Самата Елена напуска Русия през 1991 г. и дълги години е преподавател в университета в Калифорния. И тя има два брака зад гърба си.

Двойката се запознава на парти, чиято домакиня е третата съпруга на милиардера Уенди Денг, от която той има две дъщери. Австралиецът има още една дъщеря от първата си съпруга Патриша Букър. Най-дълъг - цели 32 г., е бракът му с журналистката Ана Торв. От нея са двамата му синове и още една дъщеря. При развода Ана получава рекордните за времето 1,7 млрд. долара. За четвърти път Мърдок се жени за модела Джери Хол, с която децата му правят всичко възможно да го разведат, защото я смятат за златотърсачка. С Елена пък магнатът вдигна сватба, след като неочаквано развали годежа си с Ан-Лесли Смит.

Миналата седмица медиите разкриха, че двойката е била гост на приема, даден от крал Чарлз III за американския президент Доналд Тръмп в двореца Уиндзор. Мърдок се подпирал на бастун и изглеждал в крехко здраве.